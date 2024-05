Stanivuković: Prevoznici koji budu vraćali penzionere biće sankcionisani

Informaciju da besplatne autobuske karte za banjalučke penzionere neće važiti radnim danima u periodu od šest do osam sati ujutro gradonačelnik Draško Stanivuković naziva lažnom, a kako dodaje, prevoznici i vozači, ako budu vraćali penzionere, biće sankcionisani.

Nekoliko penzionera žalilo se jer su ugledali natpis na nekim autobusima da njihove besplatne karte neće važiti u jutarnjim časovima, a ova informacija je, prema riječima Stanivukovića i Dejana Mijića, direktora "Autoprevoza", lažna, te je kako objašnjavaju, riječ o preporuci.

Kako dodaje Stanivuković, banjalučki penzioneri koji imaju karticu za besplatan javni prevoz mogu da se voze autobusima potpuno besplatno i neograničeno u svim smjerovima do kraja života.

"Ovo je laž, laž i laž, najveća moguća laž. Javni prevoz za naše penzionere na cijeloj teritoriji Banjaluke doživotno je besplatan. Penzioneri dobijaju kartu koja važi za sve smjerove i prevoznike, odnosno najskuplju mjesečnu kartu", rekao je on, te dodao da postoji preporuka za penzionere da izbjegavaju prevoz u jutarnjim časovima, kada je gužva i kada radnici idu na posao, a djeca u školu.

"Ako penzioner mora ići kod doktora, ili gdje god ujutro, naravno da to može. Ovo je samo preporuka zbog solidarnosti kako se ne bi stvarale dodatne gužve kada su najveće špice", rekao je Stanivuković, te je dodao da će biti sankcionisani oni koji budu vraćali penzionere.

"Penzionere niko ne smije vratiti, a ukoliko neko vrati penzionera, biće sankcionisan i prevoznik i vozač", istakao je on.

Dodao je da mnogi lešinari i mešetari na političkom polju idu i zavaravaju ljude.

"Zato mi organizujemo podjelu karata i ja želim lično i pojedinačno svakom penzioneru objasniti koja su njegova prava", rekao je on, te dodao da su karte već platili.

Podsjetio je da svi sugrađani koji su stariji od 65 godina mogu zahtjev za dobijanje svoje doživotne besplatne karte za javni prevoz predati u prostorijama bivšeg Vojnog odsjeka, Udruženja penzionera grada Banjaluka u Grčkoj ulici, ali i u prostorijama svih mjesnih zajednica.

Dejan Mijić, direktor "Autoprevoza", istakao je da se svi penzioneri sa besplatnim karticama za javni prevoz voze bez ograničenja, a to važi za sve prevoznike.

"Ja mislim da to da besplatne autobuske karte za banjalučke penzionere neće važiti radnim danima u periodu od šest do osam sati ujutro nigdje ne piše, ni kod jednog prevoznika, a ako ima, to je greška i treba nam javiti kako bi taj natpis bio uklonjen", rekao je on.

