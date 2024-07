Stanivuković: Protest i galama neće dovesti do rješenja problema sa vodom

BANJALUKA - Dragočaj i Ramići imaće vodu na svakih 12 sati, kazao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Kako dodaje cijelu Evropu zahvatio je toplotni talas, i radi se o situaciji da u Banjaluci niži dio Dragočaja konstantno ima vodu, a pravi izazov su Gradina i visinska zona Dragočaja.

"Uspjeli smo da omogućimo redovno vodosnabdjevanje za 97 odsto teritorije grada, podigli smo sa 96 na 97 odsto i ne želim da umanjim tri posto teritorije grada Banjaluke i procenat stanovnika koji nema vodu”, kazao je Stanivuković, te dodao da je tih tri odsto za njih 100 odsto.

"Danas kada visinska zona Ramića i Dragočaja dobije vodu, imaće je 12 časova, a sutradan dobijaju Potkozarska sela, takođe na 12 sati. Onda naredni dan u subotu opet Ramići i visinske zone Dragočaja imaju vodu na 12 sati, dakle više i niže zone ovih MZ imaće vodu na 12 časova", tvrdi on, te dodaje da će uspjeti omogućiti mještanima Kuljanja da imaju vodu 24 časa.

"Prijakovci i sve visinske zone imaće vodu na svakih 12 časova, jer je ovo jedini sistem koji može da se uspostavi u ova tri odsto teritorije koja je pogođena vremenskom nepogodom, odnosno toplotnim talasom”, ispričao je on.

Kako dodaje ovo je najbolja opcija, a druga bi bila da se pusti voda na pomenutim teritorijama, koju bi koristili četiri sata pa da je onda mještani nemaju tri dana, jer se neće moći dići sistem.

“Ovo je 10 odsto gora opcija”, rekao je on te dodao da protest i galama neće dovesti do rješenja, nego do širenja panike.

“Ovo je malsimum koji možemo za vrijeme toplotnih talasa”, rekao je on te dodao da je u planu izdvajanje 12 miliona za potpunu rekonstrukciju sistema.

"Ja jedino mogu da se solidarišem sa njima na način da i meni isključe vodu", zaključio je Stanivuković.

