Stanivuković: Isplatili smo naknade za tuđu njegu i pomoć, imao sam hrabrosti

BANJALUKA – Novembarske naknade za tuđu njegu i pomoć puštene su jutros na račune roditelja i staratelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i za lične invalidnine djeteta, dok prevoznici i dalje nisu dobili svoja sredstva.

Rekao je ovo gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, te dodao da je, Banjaluka voljom SNSD-a i predsjednika Gradskog odbora Vlade Đajića, dovedena u blokatu, te da zajedno sa Bijeljinom ne zaslužuje rebalans.

"Jedino rješenje jeste da direktorica Centra za socijalni rad i ja potpišemo naredbu da se sredstva, koja je Vlada Republike Srpske doznačila, doznače ljudima koji brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju. Iz razgovora sam shvatio da ona to želi, ali ipak, ona jutros za to nije bila spremna, nije htjela. To je njena odluka. Ja sam to potpisao, bez nje. Imam hrabrost za to, preuzeo sam odgovornost, a pronašli smo i zakonsko uporište, iako ovo zakon nije baš najbolje i najpreciznije odredio. Danas će zbog mog potpisa ovi ljudi dobiti 100 odsto invalidnine za novembar i 50 odsto sredstva za tuđu njegu i pomoć za decembar”, kazao je on, te dodao da će prevoznici voziti do Srpske nove godine, nakon čega će imati sastanak.

“Politička borba je dobra, ali ne treba da ide preko leđa radnika ili roditelja i staratelja djece koji koriste tuđu njegu i pomoć”, rekao je Stanivuković i dodao da politika nekada nema granice.

Pokušao je, kako kaže, sazvati sastanak sa predsjednikom Skupštine grada Ljubom Ninkovićem, ali nije uspio.

"Obavijestio sam ga da imam sastanke sa sindikatom, roditeljima kao i predstvnicima javnog prevoza, ali se on nije odazvao", rekao je on.

Prema njegovim riječima, prethodo rukovodstvo Skupštine pokazalo je racionalnost u odnosu na sadašnje.

Svi budžetski korisnici traže više nego što je moguće predvidjeti budžetom, dodao je Stanivuković i naglasio da će radnici Gradske uprave danas dobiti 500 KM regresa, kao i 60 odsto plate, jer će im to biti pomoć za praznike, a od 10. januara će vidjeti šta i kako dalje.

Radislav Gojković, predsjednik reprezentativne Sindikalne organizacije Gradske uprave, istakao je kako su zakazali sjednicu Sindikata.

“Obratili smo se predsjedniku Skupštine i gradonačelniku da nađu rješenje, kako radnici ne bi ispaštali. Nas interesuje zarađena decembarska plata. Dogovorili smo da se isplati regres jer je usvojen budžet, to je prelazno rješenje. Tražimo da se u što kraćem roku riješi decembarska plata, mi sada reagujemo na vrijeme. Dogovorili smo i povećanje plata u ovoj godini. Završićemo u januaru kolektivni ugovor, da januarska plata bude uvećana za sve radnike”, ističe Gojković.

Dejan Mijić, direktor "Autoprevoza GS" istakao je da će do Pravoslavne Nove godine nastaviti sa prevozom, ali da poslije toga, očekuju svoja novčana sredstva.

"Nije nam isplaćeno oko milion i 500 KM. To se odnosi na razlike karata za penzionere, porodice 4 plus i druge kategorije", rekao je on.

"Želimo obavijestiti javnost da smo dobili dopis od Ministarstva finansija, tačnije obrazloženje u kome je jasno navedeno da je priča oko rebalansa za 2023. godinu zakonski završena. Predlažem gradonačelniku da ne spominje više termin usvajanje rebalansa za 2023. godinu jer to nije moguće ni tehnički ni zakonski. Možda on ostaje pri tim tvrdnjama jer radi nezakonito, ali u ovom slučaju zakonski nije moguće govoriti o rebalansu“, kazao je Topić, te je pozvao gradonačelnika da 9 miliona iskoristi za 11. januar kada će skupštinska većina glasati za realokaciju kako bi se riješila socijalna davanja.

"Pozivamo Odjeljenje za finansije, gradsku administraciju i gradonačelnika da predloži odbornicima realokaciju sredstava iz 2023. godine kako bi se riješili problemi oko socijalnih davanja i da 11. januara zakažemo vanrednu sjednicu i to usvojimo, a što je zakonski moguće. Sve je do gradonačelnika. Ovo rješenje smo mogli imati mnogo ranije", zaključio je Topić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.