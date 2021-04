Stanivuković: Sa pravom ovaj dan zovemo našim danom

BANJALUKA - Svečana akademija povodom Dana grada Banjaluka počela je prije nekoliko minuta.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je na svečanoj akademiji da je na današnji dan prije 76 godina oslobođen grad od fašizma.

"Sa pravom ovaj dan zovemo našim danom. Nikada ne smijemo da zaboravimo sve heroje koje je Banjaluka dala zahvaljujući kojima mi živimo prkosno i slobodno danas. Ne smijemo zaboraviti Veselina Maslešu, Rudija Čajevca, Radu Vranješević i mnoge druge. Ne smijemo da zaboravimo ni osobođenje Banjaluke na Aranđelovdan 1918. godine. Mi proslavljamo zavjet naših predaka kako bi vječno živjeli slobodno", kazao je Stanivuković.

Stanivuković je rekao da Banjaluka nije imala bolji i svečaniji rođendan.

"Nakon razgovora sa predsjednikom Vučićem Banjaluku očekuje mnogo projekata na koje smo ponosni. Mi znamo koliko Banjaluka hoće most u Česmi i hoćemo to da učinimo da uradimo, i Vučić je spreman da pomogne, ali i funkcioneri Republike Srpske su spremni da pomognu, pa očekujemo da to bude završeno ove godine. Kandidovali smo i projekat izgradnje škole u Vrbanji i tu će Srbija pomoći. Takođe, dvije firme iz Srbije će doći u Banjaluku kojim će biti omogućena nova radna mjesta", kazao je Stanivuković.

Dodao je da će sa Zoranom Radojičićem, gradonačelnikom Beograda, razgovarati danas o mnogim dodatnim projektima.

"Ovo samo može da uradi bratska Srbija i nastavljamo da razgovaramo o novim oblicima saradnje. Ovo su nova vrata i poglavlje razvoja Banjaluke", istakao je Stanivuković.

Veliki broj zvanica iz političkog i javnog života prisustvuju akademiji koja se održava u Banskom dvoru.

Na Akademiju su stigli i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Srbije Ana Brnabić, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslove Aleksandar Vulin, predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica RS Željka Cvijanović, premijer RS Radovan Višković.

Među brojnim gradskim priznanjima koji se dodjeljuju povodom Dana grada Banjaluka, najveće bi trebao dobiti Aleksandar Vučić. Njemu će "Ključ grada" sa poveljom "Počasni građanin" uručiti Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.