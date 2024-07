Stanivuković: Skupštinska većina ne želi da raspravlja o besplatnim placevima

BANJALUKA - Odbijeno je više od 98 odsto tačaka, skupštinska većina ne želi da raspravlja o besplatnim placevima ni kolektoru, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković, nakon sjednice Kolegijuma.

"Predsjednik Skupštine grada nije dozvolio da se na sjednici Kolegijuma i na dan pred sam početak Kolegijuma raspravlja o novim tačkama dnevnog reda. To znači da je Kolegijum danas odbio 82 tačke i zakazao narednu sjednicu sa samo dvije tačke koje će se naći na dnevnom redu", kazao je Stanivuković.

On je istakao da se postavlja pitanje zašto ne žele da raspravljaju o tački koja se odnosi na besplatne placeve za mlade bračne parove.

"Mi smo pripremili novac, riješili sve potrebno u katastaru, riješili sve potrebne dokumente, placeve, subvencije, ali oni ne žele to da uvrste kroz Kolegijum na sjednicu Skupštine grada. Ja u ovom trenutku samo mogu da kažem mladim bračnim da je moj Kabinet to pripremio i da smo obezbijedili novac za to, te da je ovo jedna jedinstvena ideja, koju nema nijedan grad u Republici Srpskoj i regionu. Dođemo u situaciju da to završimo nakon šest mjeseci i da pripremimo tipske projekte tzv. banjalučke kuće. To znači da bi svim građanima, tačnije mladim bračnim parovima kojim dijelmo placeve dijelili i projekte za kuću, što košta oko četiri, pet do šest hiljada KM, pa i više”, kazao je Stanivuković.

On je pozvao mlade bračne parove da odgovor na pitanje o ovoj tački potraže u Kabinetu predsjednika Skupštine.

"Mi nećemo odustati, to ćemo predložiti i za ovu i narednu sjednicu Skupštine", rekao je on, te dodao da je njihova politika zaustavljanje svih gradilišta, ne dozvoljavanje da se grade parkovi, kužni tokovi.

“Odbornici Skupštine nisu željeli ni da raspravljaju o Rezoluciji, odnosno opštem aktu koji se tiče sufinansiranja privatnih vrtića”, rekao je on, te dodao da će oni ipak subvencionisati roditelje čija djeca pohađaju privatne predškolske ustanove sa po 150 KM, bez ove tačke na dnevnom redu jer su našli način.

Poručio je i to kako odbornici nisu željeli da raspravljaju ni o otpisu zastarjelih računa za komunalnu naknadu, te o mnogim drugim stvarima.

"Nisu htjeli ni donaciju Evropske unije od 800 hiljada KM sa kojom bi smo rekonstruisali Park „Petar Kočić“", rekao je on, te dodao da nisu htjeli ni kolektor na rijeci Crkvenoj.

"Gradonačelnik je iznio mnoge laži", kazao je s druge strane Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, te dodao da su 27. juna zamolili kabinet gradonačelnika da dostave sve pripremljene materijale, te da nisu dobili ni jedan materijal.

“Stručnjak Stanivuković je dostavio materijal za odluku za javni prevoz pa ju sam povukao. Sam je rekao da smo mi skinuli rezoluciju za privatne vrtiće, te je tako priznao da je riječ o aktu koji ima karakter rezolucije, a to znači da ničim ne obavezuje Gradsku upravu da dođe do ispunjavanja bilo čega. Bez rebalansa budžeta se ove stvari ne mogu riješiti”, rekao je on.

Dodaje da Stanivuković nije napravio ni jedan park već je postojeće betonirao.

