Stanivuković: Spremni smo isplatiti pomoć penzionerima, ali komplikovano je preko "Elektoprivrede"

BANJALUKA – U razgovoru sa direktorom "Elektroprivrede" predloženo je da grad Banjaluka doznači sredstva 'Elektroprivredi', i da to preduzeće onda sredstva doznači na račune penzionera koji plaćaju struju, no od njih je stigao dopis da oni ne žele ili ne mogu takvo nešto, već hoće da oni odbijaju sredstva od računa za utrošenu električnu energiju, rekao je Draško Stanivuković.

On je naglasio da se dopisom koji je jutros stigao traži da Odjeljenje za privredu otvori nekoliko kancelarija koje će dočekati 41.000 penzionera, gdje svaki penzioner mora da da brojne podatke i predoči ugovor potpisan sa "Elektroprivredom".

Napomenuo je da je to komplikovana procedura, kako za penzionere, tako i za administraciju, i da je to posao koji se ne može završiti ni za tri mjeseca.

"Dajte da uplatimo ljudima na žiro račun ta sredstva i da ih potroše na šta hoće", poručio je Stanivuković.

"Banjaluka ima sredstva u iznosu od 2,6 miliona KM i spremni smo odmah da isplatimo jednokratne novčane pomoći za penzionere, kako je i ranije dogovoreno sa Udruženjem penzionera", istakao je Stanivuković, dodajući da je sve na računu spremno.

"U rebalans budžeta stavili smo stavku kako je dogovoreno sa Udruženjem penzionera grada, a to je da doznaka penzionerima bude kao direktna jednokratna novčana pomoć grada Banjaluke. U budžetu stoji doznaka pojedincima. Međutim, skupštinska većina je svojom odlukom i 21 amandmanom opet to vratila kao dio sredstava koji mora ići Elektroprivredi. Meni je žao zbog toga jer su penzioneri jedinstveno rekli 'novac dajte nama, a ne Elektroprivredi'", pojasnio je on.

Napomenuo je da je Gradska uprava slala i dopis Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja i tražila podatke odnosno spisak penzionera, kako bi grad vršio uplatu, ali da Fond nije dostavio podatke, pravdajući se da su to povjerljivi podaci.

"Ostaje nam da zamolimo Elektroprivredu, Fond PIO i Skupštinu da usliše želju penzionera da im se novac doznači direktno. Zar nije najjednostavnije da uz penziju dođe i dio dodatka od grada", dodao je Stanivuković.