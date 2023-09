Stanivuković: Sramota što je u školu u Adi upisano samo 54 đaka

BANJALUKA – Ako je neko u školu gdje može ići 600 đaka upisao samo njih 54, onda je to totalna budala. Ako je to istina, da je upisano samo toliko đaka, to je onda do direktorice škole "Vuk Stefanović Karadžić" Tatjane Vilendečić, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

"Meni je žao što stičem utisak da direktorica ima namjeru da u tu školu ide što manje đaka. To je suludo, ali djeluje kao takvo. Odluka je donesena da je to devetorazredna škola. Ako je to tako, da je upisano samo toliko đaka, to je onda do direktorice škole i Ministarstva. Mi smo došli u situaciju da je direktorici žao što je ta škola napravljena", rekao je Stanivuković.

Kako kaže, kad su imali sjednicu Skupštine grada, "direktorica je govorila samo zašto ne treba otvoriti školu".

"Jer žali Bože, jedan dio đaka će otići iz njenog upisnog područja, pa će ona imati manje đaka, pa manji koeficijent, pa će možda biti dio plata manji ili će dio nastavnika ostati bez posla. Neće! Škola se nova otvara, đaka je sve više i više, ali ograđujem se od toga da grad ima veze sa upisnom politikom", rekao je Stanivuković.

Dodaje da je ukupno upisano 54 djece, od toga 22 prvačića.

"To je bruka. To može da stane u kuću pored škole. I šta sad treba reći rukovodstvu Srbije 'Hajde dođite ovdje gdje je neko upisao 54 đaka od 600 mogućih' ili da 527 njih koji su imali pravo da upišu", istakao je Stanivuković.