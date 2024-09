Stanivuković: Uskoro podjela "kartica prijateljstva"

BANJALUKA - Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, najavio je da uskoro počinje i podjela "Kartica prijateljstva" uz koju će građani na određenim mjestima imamti popuste na pojedine artikle.

On je naveo neke šta je najviše sniženo na određenim prodajnim mjestima.

"Tako na primjer, bijeli hljeba koji košta 1,70 KM, uz ovu karticu koštaće 0,99 KM. Isto tako, mlijeko košta 1,69KM. Garantujem vam i to da ovo nema nigdje u gradu", rekao je Stanivuković.

Dodao je i to kako se popusti značajno odnose i na bijelu tehniku i kućanske aparate.

"Dakle, sami popusti se odnose na hiljade artikala – od apoteka do benzinskih pumpi, a moram da naglasim i to da vjerujemo da će nam se i mnogi trgovci dodatno priključiti i biti dio ove lijepe akcije", poručio je Stanivuković.

Podsjećamo, nedavno su uručene i "Kartice srećnog djetinjstva" koje takođe omogućuju uštede.

"Uz ove kartice roditelji d‌jece uzrasta do sedam godina imaće popuste prilikom kupovine u određenim prodavnicama. Popusti su od deset do 30, 40 i čak do 50 odsto, a odnosiće se na primjer i na d‌ječija kolica koja su oko hiljadu KM, a sa popustom ćete ih platiti 714 KM, tricikl koji je 300 dobićete za 120 KM i slično. Nama je porodica prioritet i trudimo se da svakoj našoj porodici damo onoliko koliko je do Grada, čak i više od toga", kazao je Stanivuković.

