Stanivuković: Verifikovano osnivanje novog političkog pokreta

BIJELJINA - Predsjednik Partije demokratskog progresa /PDP/ Draško Stanivuković izjavio je da je verifikovano osnivanje novog pokreta koji će činiti sedam političkih organizacija, a njegovo predstavljanje najavio za 19. oktobar na Palama.

On je, u pauzi sjednice Glavnog odbora sranke u Bijeljini, istakao da u djelovanju PDP-a nema zaokreta, te da je riječ o ukrupljavanju političkih snaga i ocijenio da će novi pokret već na osnivanju biti drugi po snazi u Republici Srpskoj.

Ustupljena fotografija

Stanivuković je najavio i da će se odazvati na poziv SDS-a za razgovor i ponovio da PDP neće učestvovati na izborima u Srpskoj.

"Naša tačka okupljanja je kandidat iz akademske zajdnice, a najbliže su nam stranke koje žele promjene u društvu", rekao je lider stranke i dodao da da se PDP neće baviti revanšizmom.

On je naveo da PDP neće imati kandidata za izbore, ali da mogu nekoga da podrže, te da zauzvrat traže poštovanje i saradnju.

Stanivuković je za djelovanje na nivou zajedničkih institucija rekao da su spremni da podrže evropske zakone, pa i budžet uz neke primjedbe, te da su protiv blokada bilo koje vrste.

PDP, Nezavisni pokret "Svojim putem" i dio Demos, na čelu sa načelnikom Pala Dejanom Kojićem formiraće 19.10. koaliciju - novi Pokret, koji će biti nosilac opozicionog djelovanja.

