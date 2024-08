Stanivuković: Više od 7.500 zahtjeva za povoljniju kupovinu

BANJALUKA - Više od 7.500 sugrađana u šest dana predalo je zahtjev za izdavanje "kartice prijateljstva" i "kartice zdravog djetinjstva" za povoljniju kupovinu u više prodajnih objekata na području grada, rekao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, koji je obišao prostorije bivšeg vojnog odsjeka kako bi se uvjerio da se proces predaje zahtjeva odvija neometano.

"Nakon besplatnog prevoza, ovo je još jedna doživotna mjera podrške za naše penzionere, lica starija od 65 godina, ali i mjera podrške roditeljima djece dobi do sedam godina, samohranim roditeljima i roditeljima djece za poteškoćama u razvoju, što je podrška za 60.000 sugrađana. Uz ove kartice ove kategorije naših sugrađana moći će ostvariti popuste od pet do 50 odsto pri kupovini u za sada 25 prodajnih objekata", istakao je on.

Takođe je istakao da je program uvođenja "kartica prijateljstva" i "kartica zdravog djetinjstva" transparentan i sve zainteresovane kompanije mogu da se pridruže ovom programu.

Nebojša Drinić je u ime Preduzetničkog centra, koji je u saradnji sa gradom radio na sprovođenju ove mjere, istakao da je ovo još jedna od mjera koja će doprinijeti da učvrstimo i pomognemo porodicu i da pokažemo da je Banjaluka porodica.

"Vrata Preduzetničkog centra otvorena su za sve privrednike koji žele da učestvuju u ovoj društveno odgovornoj akciji. Već naredne sedmice imamo razgovore sa još dva trgovačka lanca robe široke potrošnje, kao i sa jednom optičarskom radnjom", istakao je on.

Zoran Uletilović, predsjednik Udruženja penzionera Banjaluka, istakao je da ovo udruženje podržava sve nove mjere koje je uvela gradska administracija.

"Udruženje pozdravlja ovaj projekat, koji će značiti penzionerima, koji će na ovaj način moći uštedjeti bar jednu penziju. Ukoliko tome dodamo uštede kroz besplatan prevoz, ta ušteda iznosi dvije penzije godišnje i više", rekao je Uletilović.

