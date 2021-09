Stanivuković: Volimo radnike UKC RS, ali za njih odgovornost snosi Vlada

BANJALUKA - Nisam stekao utisak kroz sastanak sa predstavnicima skupštinske većine da imaju ikakvih drugih prijedloga koji bi se uvrstili u rebalans budžeta, rekao je nakon sastanka sa skupštinskom većinom Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Dodao je da je ovaj budžet napravljen uz sistemski pristup svih odjeljenja i konkretne prijedloge svih Savjeta mjesnih zajednica u posljednje četiri godine.

"Došli smo u pozitivan bilans koji nije vidljiv u posljednjih 12 godina. Borićemo se do zadnjeg za emisiju obveznica koja je veoma važna, jer su to put kroz Motike, Šargovac, Priječane i drugo. Prošle godine su oni imali 12 miliona KM obveznica, a prihodi su bili manji za 20 miliona KM, a mi sada povoljnije uzimamo obveznice i to upola manje nego što ih je prethodna administracija uzela prošle godine", naglasio je Stanivuković.

Istakao je da je ponosan na ovakav rebalans budžeta.

"Iznos za porodilje od milion KM će biti drugačije urađen i to pravilnikom koji će uskoro biti predstavljen. Porodilje koje imaju platu do 800 KM dobijaće 10 odsto mjesečno godinu dana na platu, a za one koji imaju veću platu dobijaće malo manje", kazao je Stanivuković.

Najavio je podršku Domu zdravlja čiji je grad osnivač.

"Mi za radnike Doma zdravlja imamo odgovornost jer je Gradska uprava osnivač Doma zdravlja. Mi volimo radnike UKC RS, ali za njih odgovornost snosi Vlada RS", naveo je Stanivuković.

Naveo je da iako Darko Tomaš, načelnik Prnjavora, nema skupštinsku većinu, kapitalni projekti koje je on predložio i koji bi bili realizovani u ovoj opštini emisijom obveznica su prihvaćeni od strane skupštinske većine.

Stanivuković je rekao da je Gradska uprava Banjaluka završila sve procedure oko izgradnje mosta u Česmi, te da je sada potrebno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.