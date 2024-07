Stanivuković: Zar je moguće da Srbima smeta ćirilica u centru Banjaluke

BANJALUKA - Građani su u srijedu u večernjim časovima mirnim protestnim skupom iskazali nezadovoljstvo zbog, kako su naveli, bezrazložnog uništavanja Kupusišta, jedinog parka u mjesnoj zajednici Centar 1, a ovaj skup prokomentarisao je i Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Građani su postavili jasan zahtjev da se obustavi "rušenje" parka i, koliko je moguće, zemljište vrati u prvobitno stanje.

Nažalost, kako mještani ističu, to neće biti u potpunosti izvodljivo, jer su pojedina stabla trajno oštećena i prijeti im sušenje.

Oni tvrde da su građevinski radovi započeti bez obezbijeđenih lokacijskih uslova i građevinske dozvole.

Na sve ovo odgovorio je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, uz retoričko pitanje: Šta ti je politika?

"Odbornici SNSD-a i Narodnog fronta zajedničkim snagama protestuju protiv izgradnje ćiriličnog parka. Zar je moguće da Srbima smeta ćirilica u centru Banjaluke? Nema teme koju neće kritikovati, samo zato što dolazi od onog koga ne vole, makar to bile i sprave na kojima će se igrati djeca i to u obliku slova ćirilice", rekao je on.

Kako dodaje, ovo nema veze sa betonizacijom.

"Tako su pojedinci govorili i za park 'Mladen Stojanović', a svjedoci smo da je danas upravo taj park jedno od najposjećenijih mjesta u Banjaluci.

Ne znam nijednu osobu koja ne hvali uređenje parka i novi duh koji smo mu dali, a da smo pritom zadržali sve ljepote i zelenilo koje je prethodno imao", istakao je on, te dodao da će ćirilični park biti i više od ovoga.

"Jedva čekam da čujem one koji sada sumnjaju u ovu ideju kada vide kako će ova zelena površina izgledati nakon uređenja! Da li će i tada biti 'betonizacija' ili će priznati da su ipak pogriješili?", zapitao se Stanivuković.

