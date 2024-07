Stanivuković: Želim da svi imaju vodu, pred nama sedam izazovnih dana

BANJALUKA – Redukcija se vrši, ne da neko nema vode, nego jer je to jedini način da svi u jednom trenutku imaju vodu. Redukcija ne znači da mi imamo vodu, pa ne želimo da je pustimo, nego da se voda akumulira, da napunimo sisteme, da imamo vodu i da je pustimo sugrađanima.

Kazao je gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković komentarišući aktuelne izazove sa redovnim vodosnabdijevanjem u pojedinim mjesnim zajednicama.

Prema njegovim riječima redukcija se vrši u 23 časa, kako bi se narednih 12 sati u bazenima i rezervoarima akumulirala voda.

"To smo uspjeli prethodnu noć, tako da sva potkozarska sela, Piskavica, Mišn Han, Verići i Prijakovci dobiju vodu. Ako je bilo redukcija sinoć u 23 časa, to se nije desilo zato što je to nekome bio hir, kako neko voli da kaže i predstavi na taj način. Ja želim da svi ljudi imaju vodu, jer je to osnovno pravo. Ali, treba da naglasimo da je ovo vremenska nepogoda", rekao je danas Stanivuković.

Poručio je i to kako su u pojedinim mjestima postojali višedecenijski problemi, kojih više nema, te da će svi oni izazovi sa kojima se gradska administracija suočava sada – biti rješeni.

"U Bronzanom Majdanu, gdje gotovo pa nikada nije bilo vode, danas ima svaki mjesec. Riješili smo problem, uložili oko 2 i po miliona. Tu su i Donja Kola, Racune, Jagare, a danas radimo i Ponir. Tu smo uložili 35 miliona KM. Jedino što nam ostaje da uradimo jesu rezervoari Tunjice 1 i Tunjice 2, to nam je izazov koji planiramo da riješimo", naglasio je on.

Poručio je da oni, koji su radili taj vodovod prije nekoliko godina, radove nisu izveli na ispravan način.

"Zato danas taj rezervoar nema kapaciteta da, kada su velike vrućine i suše, da konstantno isporučuje ljudima vodu. Danas će dobiti vodu sva potkozarska sela, ali i Dragočaj i Ramići. Obezbijedili smo da Dragočaj i Kuljani imaju sve vrijeme vodu i da na tom dijelu ne moramo da uvodimo redukcije, jer smo njihov sistem prespojili na jedan drugi način. To je isto rješnje, doduše privremeno, u koje smo morali da uložimo 20 hiljada maraka, kako bi smo obezbijedili vodu", istakao je on.

Stanivuković je dodatno poručio i to kako su ekipe "Vodovoda" otklonile kvar na Pavlovcu i Šibovima.

"Pavlovac i Šibovi, kada nisu imali vodu, to se nije desilo zbog redukcije. Nije bilo potrebe za redukcijom. Desila su se dva velika kvara na jednom nepristupačnom terenu. Kada smo te kvarove otklonili, ljudi su dobili vodu. Danas jedino nismo sigurni da ćemo uspjeti da riješimo izazov sa visinskim zonama Dragočaja i Ramića Jednostavno, nema dovoljno pritiska da voda dođe do domaćinstava. Mi ćemo sa cisternama prema tim ljudima. Moram da naglasim i to da, redukcijama koje su rađene kako bi ljudi dobili vodu, uspjeli smo da preko 99 posto teritorije danas ima vodu kada je temperatura peko 37 stepeni", rekao je Stanivuković.

Naglasio je i to kako ovaj problem postoji već nekoliko godina, te da gradska administracija planira da uloži 12 miliona KM kako bi uradili potpuno novi sistem.

"Ovaj izazov nije nastao sa mnom, niti bilo čijom željom da neko nema vodu. Radimo maksimalno jer želimo da svi imaju vodu. Plan nam je da uložimo 12 miliona KM i cijeli sistem koji vodi ka Tunjicama zamijenimo jednim novi sistemom, koji može da podnese ovako velike suše", dodao je on.

Stanivuković je poručio i to kako Grad i "Vodovod" ulažu maksimalne napore da svaki stanovnik grada ima vodu.

"Narednih pet do sedam dana je izazov, ali uspjećemo da obezbijedimo da cijeli donji dio Dragočaja i Kuljani imaju vodu. Što se tiče potkozarskih sela i visinskih dijelova Ramića i visinske zone Dragočaja, tu možemo da radimo jedan sistem, a to je da u 24 časa svi imaju vodu 12 sati. Ulažemo maksimalne napore, dajemo sve od sebe, imamo najbolju namjeru da svi imamo vodu. Ali ovdje se radi o pogrešnim stvarima koje su urađene prije 10, 15 godina. Moramo raditi novi sistem, moraćemo uložiti velike napore", ponovio je on i dodao:

"Pred nama je sedam izazovnih dana".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.