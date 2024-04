Stanivuković čestitao Bajram: Treba da živimo jedni sa drugima i jedni za druge (FOTO)

BANJALUKA - Povodom Ramazanskog bajrama gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković susreo se danas sa vjernicima islamske vjeroispovijesti, koji su u džamiji Ferhadija dočekali Bajram.

Tu priliku gradonačelnik je iskoristio da im čestita ovaj praznik, poručivši kako treba svi zajedno da shvatimo značaj ovog današnjeg dana.

"Želim da čestitam svim sugrađanima islamske vjeroispovijesti, prijateljima i građanima Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine današnji praznik, te da im poželim svu sreću, zdravlje, ljubav, uz poruku da je potrebno da shvatimo značaj današnjeg praznika. Svaka vjera ima jednu važnu suštinsku poruku, a posebno jer se u ovom mjesecu susreću tri posta i tri važna i velika praznika", kazao je Stanivuković.

Naglasio je kako sve to znači da svi zajedno treba da se susrećemo u slozi, zdravlju i veselju.

"Treba da živimo jedni sa drugima i jedni za druge, da opraštamo jedni drugima. Danas, kao prvi čovjek ovog grada želim da kažem da je Banjaluka otvorena i da je Banjaluka puna ljubavi za sve, zato sam ja ovdje danas. Dodatno, imao sam priliku da budem i domaćin iftara, te me posebno raduje što ću danas imati priliku i da posjetim nekoliko porodica, kao što to činim i za sve velike praznike", ističe on.

Banjalučki muftija Ismail-ef. Smajlović čestitao je praznik svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, poželjevši im da se osjećaju ugodno.

"Kao muftija banjalučki želim da podijelim radost i zadovoljstvo što današnji praznik počinje u vedrini, svjetlu, kao i priliči. Raduje me da u licima našim vjernika prepoznajem jednu vedrinu i raspoloženje,te se nadam da ćemo u bajramski danima kroz druženje imati priliku da razmjenimo još lijepih energija i vrijednost", kazao je on.

