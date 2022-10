Stanivuković i Ilić: Radnici vrtića štrajkom ucjenjuju grad

BANJALUKA - Štrajk radnika Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje je jedna vrsta ucjene gradske administracije, složni su u tome gradonačelnik Draško Stanivuković i predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić.

Kako je rekao Stanivuković, "dama koje je iznosila zahtjeve radnika ispred Sindikata radnika kao i sam Sindikat, promašila je vrijeme i trenutak iznošenja zahtjeva kojima žele povećanje plataza radnike Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje."

"Prvo se dođe na razgovor, a kada se iscrpe svi modaliteti razgovora, onda se mogu preduzimati koraci vezani za štrajk. A preduzeti tako radikalne mjere, to je politička ucjena na koju ja kao čovjek ne pristajem", rekao je Stanivuković povodom najave radnika Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje da će 20. oktobra stupiti u generalni štrajk.

Stanivuković je naveo da je grad uradio sve, povećao radnicima plate za 50 KM, što je za vrtiće pola miliona godišnje.

Ustvrdio je da su sve ovo lažne tenzije, jer ne žele svi radnici štrajk.

"Neće doći do sastanka sa gradonačelnikom dok se ne smire lažne tenzije. Pozivam sve radnike da nastave da rade svoj posao", rekao je Stanivuković, dodajući da je on preuzeo odgovornost da poveća plate radnicima Gradske uprave.

"To što njihova direktorica to ne želi je njihovo pitanje, a ne moje", rekao je gradonačelnik Banjaluke.

Mladen Ilić predsjednik Skupštine grada Banjaluka, rekao je da štrajk koji je najavljen ne ide u prilog ni radnicima, ali ni roditeljima.

"Moje pitanje prema gradskoj administraciji je bilo, ako smatraju da je tako nešto potrebno, da li kroz narednu sjednicu možemo reagovati da relokacijom povećamo ta sredstava. U narednih nekoliko dana sa gradonačelnikom ćemo se usaglasiti u vezi s ovim pitanjem" rekao je Ilić.

Kako je dodao, ostale su tri plate do kraja godine i kroz planiranje budžeta za narednu godinu može se planirati povećanje tih sredstava.

"To sve mora ići kroz određene razgovore, prvenstveno sa direktorom te institucije koji nekad uradi korak unazad i pokušava se izvući iz ove situacije, a objektivno, direktor je odgovoran za ove stvari", rekao je Ilić.

On je rekao da poštuje zahtjev radnika za povećanje plate i da nema problema da to podrži, ali da je potrebno uzeti sve činjenice u obzir.

"Oni tim štrajkom pokušavaju da uslove gradsku administraciju sa gradonačelnikom na čelu i nas kao Skupštinu grada, a ja nisam siguran da će sa tim postići bilo šta"rekao je Ilić.

Kako je za "Nezavisne" kazala Jelena Kurtinović, direktorica Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje, svaki direktor bilo koje javne ustanove u gradu potpisuje izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

"U izjavi stoji da rukovodilac ustanove ne smije da prekorači sredstva koja su mu određena budžetom. S obzirom na to da nama budžetom nisu odobrena sredstva za povećanje plata i da nam je u startu odobren manji budžet za 300.000 od onog što je traženo, te da je došlo do odluke Vlade o povećanju cijene rada, to je zahvatilo dodatna sredstva iz našeg budžeta, imali smo povećane troškove za regres, a na sve to smo otvorili novi objekat, jednostavno, mi smo došli u situaciju da nemamo mogućnost da isplatimo radnicima nešto što nemamo", rekla je Kurtinovićeva.

Kako je dodala, po zakonu je definisano da je osnivač dužan da obezbijedi plate i naknade troškova zaposlenih u predškolskoj ustanovi.

Danas je održan i sastanak Kolegijuma Skupštine grada, gdje je dogovoren novi termin 24. redovne sjednice, koja će se održati u utorak, 25. oktobra, sa početkom u devet časova.

Pred odbornicama grada na sjednici Kolegijuma našlo se 27 tačaka dnevnog rada, ali su odbornici usvojili samo njih 18.

Jedna od tačaka bio je i Nacrt rebalansa budžeta, koji je ponovo skinut sa dnevnog reda Skupštine, na zahtjev Kluba odbornika SNSD-a.

Naime, odbornici skupštinske većine ostaju pri svom mišljenju da oni neće podržati rebalans budžeta dok god se penzionerima ne isplati dogovorena novčana pomoć od 100 KM.

Pored Nacrta rebalansa budžeta, skinute su i određene tačke koje se odnose na više regulacionih planova.

Narednih dana isplata plata radnicima "Akvane"

Gradska uprava uložila je maksimalne napore u rješavanje naslijeđenih dugovanja "Akvane", kako bi to preduzeće i Gradski olimpijski bazen mogli normalno da funkcionišu, a radnici da dobiju zaostale plate.

"Donijeli smo tešku, ali jedinu moguću odluku, te ćemo sva decenijska dugovanja 'Akvane' izmiriti u toku naredne godine", poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković. Kako je naglasio, u narednim mjesecima slijedi reforma tog preduzeća.

"Uložićemo sve napore da 'Akvana' i Gradski olimpijski bazen postanu održivi, a već smo krenuli u tom pravcu, tako da radnici u narednim danima mogu očekivati isplatu dvije zaostale plate", kazao je on.

Dodao je da su višemilionska dugovanja "Akvane" naslijeđena iz ranijih godina.

