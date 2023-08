Stanivuković i odbornici nisu postigli dogovor o održavanju sjednice Skupštine grada

BANJALUKA – I nakon današnjeg sastanka odbornika i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića nije utvrđen tačan datum održavanja sjednice Skupštine grada.

Kako je rekao Stanivuković dobio je uslov da će sjednica biti održana kada se vrati kancelarija Ljubi Ninkoviću, predsjedniku Skupštine grada Banjaluka.

"Kolegijum sjednice Skupštine grada trebao bi biti održan do 9. avgusta, a sjednica Skupštine grada bi trebala biti održana do kraja avgusta", rekao je on.

Ninković je rekao da ni danas nije dobio pisanu naredbu o novoj kancelariji.

"Moj zahtjev je bio da razgovaram sa Igorom Šukalom o Službenom glasniku kako bi došao do svih informacija koje su u skladu sa zakonom. Kancelarija, auto, fotelja to me ne interesuje, bitno je da se omogući rad ne meni nego, predsjedniku Skupštine grada, kako ne bi trpio grad i građani", rekao je Ninković.

Saša Lazić, iz kluba Banjaluka zove, ističe da je on za normalno i redovno održavanje sjednica.

"Ovdje se vodi politički rat, tuku se politički, a građani trpe”, rekao je on i dodao da je otvoren širok front problema.