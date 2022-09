Stanivuković izgubio na sudu: "Kaldrma 1929" bila nezakonito zatvorena

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izgubio je spor na sudu od restorana "Kaldrma 1929".

Okružni sud u Banjaluci presudom je poništio Stanivukovićevo rješenje kojim je stao iza odluke komunalnog policajca da prije godinu dana, na sam dan otvaranja, na sedam dana zatvori taj banjalučki restoran zbog, kako su tvrdili, prekoračenja radnog vremena.

Sud je uvažio tužbu Kaldrme, jer je zaključio da komunalni policajac nepravilno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje.

"Tužilac u tužbi pravilno navodi da je komunalni policajac, prilikom vršenja komunalno inspekcijskog nadzora, imao obavezu, radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, a posebno jer je zakonski zastupnik tužioca tvrdio da se u ugostiteljskom objektu, u vrijeme vršenja inspekcijskog nadzora nalazi samo osoblje, da izvrši legitimisanje lica u objektu, te da ih sasluša na navedene okolnosti“, navodi se u presudi.

Da su se gosti u restoranu nalazili i nekoliko minuta nakon ponoći tog 2. oktobra prošle godine, do kada je u to vrijeme bilo ograničeno radno vrijeme, tvrdio je komunalni policajac. Do tog ubjeđenja je došao „neposrednim opažanjem“ što je, za razliku od gradonačelnika, sud ocijenio kao kršenje Zakona o komunalnoj policiji.

Takođe, gradske vlasti nisu uzele u obzir „vrijeme tolerancije“ u ugostiteljskim objektima koje propisuje Uredba Vlade Republike Srpske, ali i gradska Odluka o radnom vremenu.

"Tuženi, potpuno zanemarujući pravno tumačenje zakona i podzakonskih akata iz oblasti resornog ministarstva, daje svoje vlastito tumačenje propisa, te ide tako daleko da stavlja Uredbe van snage, iako to ni jednim aktom, ovlaštenog donosioca, nije učinjeno“, zaključio je u presudi banjalučki Okružni sud.

Stanivukoviću je naređeno da bez odlaganja, najkasnije u roku od 30 dana od prijema presude, donese novi akt uvažavajući pravno shvatanje i primjedbe ovog suda.

Iz restorana „Kaldrma 1929“ potvrdili su da će nakon pobjede na sudu ponovo tužiti Grad Banjaluku i zatražiti naknadu štete, jer im je zbog grešaka gradske administracije bio onemogućen rad sve do 8. oktobra prošle godine.

"Otpočetka smo ukazivali da komunalna policija i gradonačelnik ciljano krše zakon, jer je bilo jasno da nisu imali osnova da nam nekoliko sati nakon otvaranja zapečate restoran. Ono što nam do danas nije jasno je s kojim ciljem je to učinjeno. Zašto gradonačelniku smeta jedan od najljepših restorana u Banjaluci čijim otvaranjem je oživjela Tržnička ulica“, pitaju se iz menadžmenta tog restorana.

Iz Kaldrme poručuju da im je i danas najspornije što u toj ishitrenoj odluci, gradske vlasti očigledno nisu razmišljale o sudbini tada tek zaposlenih 35 radnika, ali i kakvu poruku šalju mnogim drugim ugostiteljskim objektima u Banjaluci.

"Zato smo sigurni da će komunalni policajci i gradski oci nakon ove presude dva puta razmisliti kako se ponašaju kada dođu u kontrolu u gradske kafiće i restorane“, navode iz Kaldrme.