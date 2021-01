Stanivuković najavio sistemsko rješenje problema porodice Kovačević

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković posjetio je danas porodicu Kovačević iz Gornje Piskavice, čiji član, devetnaestogodišnji Nikola, boluje od Volfovog sindroma, teške i rijetke bolesti, saopšteno je iz Gradske uprave.

Tom prilikom, gradonačelnik im je uručio jednokratnu novčanu pomoć i osnovne životne namirnice, te najavio da će ubrzo biti sistemski riješen problem s primanjima bez kojih je ostala ova porodica nakon Nikolinog punoljetstva.

"Moja dužnost, u ime grada, jeste da ovaj problem riješimo sistemski. Moram reći da je sramotna jedna ovakva odluka za djecu kojima nijedna ustanova ne može da pomogne, da ih pripazi koliko treba i da su prepušteni roditeljima. Grad je predvidio da ta djeca dobijaju pomoć do 18 godine i ta odluka stoji tako godinama", kazao je Stanivuković.

Istakao je da će već sutra biti predloženo da se ta odluka promijeni.

"Nema onog ko to neće podržati. I to je onda riješeno sistemski", naglasio je gradonačelnik.

Ovom prilikom, pozvao je sugrađane da do kraja januara pozovu humanitarni broj 1413 za pomoć ovoj porodici.

Kako navode iz Gradske uprave, Stanivuković je danas najavio da će grad praviti i humane parkinge, od kojih će prihod ići u humanitarne svrhe.

Takođe, grad će ponuditi svoj bilbord za oglašavanje humanitarnih akcija ili drugih humanih stvari.

"Moramo da vratimo humanu dušu ovom gradu, da mislimo o ovim ljudima. I danas kada sam ovdje došao, ne bi bilo u redu da pomognemo samo jednoj porodici. Šta ćemo sa drugim koji su slični? Njih je nekoliko desetina i grad to može riješiti sistemski. To je moja dužnost, ali isto tako, dok to ne riješimo sistemski, moja dužnost je bila da posjetim i upoznam ovu čestitu porodicu Kovačević", zaključio je Stanivuković.

Nikolin otac, Milovan Kovačević zahvalio je na posjeti, ističući da im je značajno što ih je posjetio, upoznao njihov problem i najavio rješenje.

"Nadam se da će se uspjeti riješiti ovaj problem sa primanjima koje je imao moj sin do punoljetstva. Mislim da bi najbolje bilo i za roditelje i za ovakvu djecu da imaju novčana primanja cijelog života. Mi kao roditelji smo sve slabiji i bolesniji zato nam je ova pomoć neophodna", rekao je Milovan i zahvalio svima koji su do sada pružili podršku njegovoj porodici.

Naveo je da Nikola boluje od rijetkog Volfovog sindroma, sa devet dijagnoza.

"Na liječenju u Beogradu, rečeno nam je da je Nikola četvrti slučaj te bolesti u svijetu. Teško je jednoj porodici koja nema mjesečnih primanja da obezbijedi plaćanje svih režija i kupovinu lijekova neophodnih za Nikolu. Živio sam od svog rada i sada mi je teško i da tražim pomoć od drugih, ali moramo se boriti", kazao je Milovan.

U ime Udruženja "Mozaik prijeteljstva", koje je do sada u više navrata pomagalo ovoj porodici, Miroslav Subašić je izrazio zadovoljstvo gradonačelnikom najavom da će problem ovih porodica biti riješen kroz sistem.

"Srećan sam jer sam danas vidio da se u pet minuta priče sa gradonačelnikom Stanivukovićem došlo do rješenja problema. Ne samo za Nikolu, nego i za drugu djecu. Vjerujem da će Banjaluka sa novim načinom razmišljanja i upravljanja, ipak razmišljati i o djeci i ljudima koji jako teško žive", rekao je Subašić.