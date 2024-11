Stanivuković o neradnoj nedjelji u Banjaluci

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, ponovo je istakao značaj uvođenja neradne nedjelje, prvenstveno za zaposlene u trgovinama. On je napomenuo da je ova inicijativa do sada predlagana čak 11 puta, ali nije dobila potrebnu podršku u Skupštini grada.

"Mi smo pričali prvenstveno o trgovcima. Najveću kritiku u ove četiri godine smo dobili jer ljudi ne shvataju da mi samo predlažemo. 11 puta smo predložili ali Skupština grada to nije podržala. Ali i tu se čini mi se situacija mijenja, jer sada neki to podržavaju. Ja sam inicijator te ideje, i tvrdim da se ništa sa finansijske strane tu neće promijeniti. Oni koji su kupovali nedjeljom, sada će kupovati subotom, što baš moramo kupovati nedjeljom na primjer deterdženta ili slično. U životu je sve stvar navike. Ljudi mi govore nemam vremena, a onda umru tako nemajući vremena", kazao je Stanivuković.

Kako je rekao Stanivuković mnogi trgovci u Banjaluci spremni potpisati inicijativu, ali i dalje rade nedjeljom zbog pritiska konkurencije.

"Pola trgovina je spremno potpisati da hoće da ne rade nedjeljom, a rade samo zato što radi druga polovina tu nedjelju. Sve zbog konkurencije. Nedjelja je sveta. Možda neka društva ne gledaju nedjelju kao mi, ali ja sam spreman za to i stavljam svoj potpis. Ja nisam tip za avanture, pokazao sam to na način što sam do sada donosio. Duboko vjerujem u temu neradnu nedjelju, i dalje ćemo imati BDP, potrošnju i slično, samo ćete sada kupovati šest dana malo više ili

se može raditi tako da budu dvije nedjelje radne u mjesecu, možda je i to neki kompromis", kazao je Stanivuković.

