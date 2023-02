Stanivuković o popločavanju parka: Neće faliti nijedno drvo, zasadićemo ih još

​BANJALUKA - Radove na betoniranju parka "Mladen Stojanović" koje je kod Banjalučana izazvale burne reakcije, danas je obišao gradonačelnik Draško Stanivuković te pojasnio zašto su se odlučili na ovaj potez.

Popločali su i za tri metra su proširili prolaz kroz park jer se, kaže gradonačelnik, radi o glavnoj stazi koja prolazi kroz ovaj park

"Ovo je glavna staza velike frekvencije, ovdje će 4.000 ljudi morati da prolaze, zato smo morali proširiti ovaj prolaz", kazao je Stanivuković.

Kako objašnjava, ovaj put se proteže od ulaza u park pa sve do fontane, odnosno do same dvorane.

Stanivuković tvrdi da zelenila u ovom parku neće faliti, da neće faliti nijedno drvo i obećava da će biti zasađeno još.

"Zasadićemo novih preko 350 stabala, neće faliti nijedno drvo, ne idemo na uštrb zelenila, to je bio moj zahtjev", zaključuje on.