Stanivuković o povećanju plata vaspitačima: Biće 15 odsto, nema razloga za štrajk

BANJALUKA – Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, prema navodima Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banjaluke, dobiće povećanje plata od 15 odsto u narednoj godini.

"Mi sada pravimo budžet i ja sam rekao vaspitačima uz svo poštovanje, ako krenemo januar, februar, mart sa 12 ili 12,5 odsto, neka ne brinu, prosjek svih mjeseci na kraju godine biće 15 odsto", rekao je on.

Stanivuković je dodao da oni treba da razumiju da grad ni u narednoj godini neće dobijati sredstva od naplate parkinga, te da se ne smiju sebe gledati kao ostrvo.

"Ako nema tog razumijevanja, neka idu na sve i jedan štrajk ovog svijeta. Ako nema toliko solidarnosti… Dao sam riječ i rekao sam im to kada smo sjedili prije mjesec dana, možda krenemo sa 12,5, možda sa 13, a onda kroz godinu ćemo se boriti da dođemo na 15 odsto", rekao je Stanivuković.

On je poslao poruku vaspitačima.

"Ljudi, hajmo pogledati gdje smo. Moja želja je da bude 35 odsto. Nemaju razloga ni za kakav štrajk, ni za kakve prijetnje. Biće 15 odsto", rekao je on.

Podsjećamo, "Nezavisne novine" su danas, 22. decembra, objavile tekst na tu temu, a u njemu smo objavili izjavu Sindikalne organizacije koja navodi da im je prihvatljivo da krenu od 15 odsto, a ne od 12, i da idu ka zahtjevu od 20 odsto.