Stanivuković o povratku Radojičića: Zašto da ne?

BANJALUKA – Od Igora Radojičića se mnogo može naučiti. Njegov povratak u politiku, ako je to istina, me raduje. Zašto da ne? Moja vrata su otvorena da razgovaramo, da sjednemo.

Rekao je danas ovo novinarima Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, dodajući da on želi što bolju političku konkurenciju.

"Možda Igor Radojičić bude imao listu koja će sutra biti nova skupštinska većina sa sadašnjim budućim gradonačelnikom. Sve je to politika. Ja sam otvorenog uma da sve to prihvatim, da to sagledam pozitivno", istakao je on.

Dodao je da je Radojičić imao sjajnih poteza i sjajnih rezultat za Banjaluku i da su mnogo dobrih projekata, koje je ostavio iza sebe, nastavili.

"Mnogo pozitivnih stvari za Banjaluku koje je on započeo, kao onaj most koji nas je dočekao u Karanovcu mi smo završili. To su dobre stvari. Bilo je stvari koje je zaista trebalo mijenjati", rekao je Stanivuković.

Kako je istakao, on svakome može poželjeti sreću, a narod će reći ko je bolji. Isto tako, vjeruje da ima najveću podršku.

"Svako drugi će se provesti kao bos po trnju", rekao je on.

Dodao je da se on planira kandidovati i da vjeruje da će na tom putu imati uspjeh.

"I rekao bih sada, ako me iskreno pitate, da vi razgovarate sa sadašnjim i budućim gradonačelnikom. A svačije je pravo da se politički profiliše, svačije je pravo da politički ima ambicije. Mana svih nas je da sebe vidimo i boljim nego što jesmo, pa i samog mene", naveo je Stanivuković.

Vezane vijesti:

Radojičić nakon tri godine medijske ćutnje o političkom angažmanu: Idem dalje svojim putem (VIDEO)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.