Stanivuković obišao radove: Uskoro redovno vodosnabdijevanje u naselju Ponir

BANJALUKA – Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković obišao je mjesto radova na izgradnji vodovodnog sistema u naselju Ponir.

"Radićemo dva rezervoara od 300 kubnih metara, sa više od 14 kilometara vodovodnog sistema da bi Ponir imao vodu. Kada završimo ova dva rezervoara, onda možemo raditi krakove ka Trešnjiku i Debeljacima te spuštati se u visinske zone Starčevice, Potoka, kuća koje se nalaze u sklopu Rekreativne zone. Rok za izvođenje radova je godinu dana. Mi smo radove počeli prošle godine i ovo bi moglo da bude gotovo do početka naredne godine", rekao je Stanivuković.

Dodao je da se radi o jednom cilju, a to je da svi imaju gradsku vodu i redovno vodosnabdijevanje.

"Tako smo na teritoriji Bronzanog Majdana to i uradili i zbog onih situacija da vode ima pa nema uložili smo više od dva miliona KM kako bismo to riješili", rekao je Stanivuković te dodao da će Slavićka do kraja maja ili početka juna imati uredno vodosnabdijevanje za više od 150 domaćinstava.

"Ista je situacija i sa Donjim Kolima. Uskoro završavamo i projekat vode u Racunama. Za redovno vodosnabdijevanje za cijele Jagare uloženo je gotovo 1,7 miliona KM, te više stotina domaćinstava i sve kuće u budućnosti koje će se graditi imaće uredno vodosnabdijevanje. Bez Jagara voda nije mogla da dođe ovdje", kazao je on, te dodao kako je bilo potrebno da se urade potisni cjevovodi.

Bojan Kresojević, gradski menadžer, poručio je kako je ova gradska administracija od početka mandata završila 205 kilometara cjevovoda.

"Kad uzmemo u obzir da ćemo u okviru projekta vodosnabdijevanja Ponira, koji se između ostalog finansira iz sredstava Evropske unije, imati dodatnih 14 kilometara cjevovoda, te sa započetim radovima u Šumarima i svim ostalim projektima koje uveliko radimo, imaćemo i do 270 kilometara cjevovoda do kraja 2024. godine", kazao je on.

