Stanivuković objasnio kako planiraju izbjeći saobraćajni kolaps tokom izgradnje kružnih tokova

BANJALUKA - Saobraćajna revolucija i dalje traje. Radićemo nekoliko kružnih raskrsnica u gradu, koje će dodatno rasteretiti saobraćaj.

Poručio je ovo gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, koji je dodatno i naveo šta sve u narednom periodu treba da bude urađeno po ovom pitanju.

"Gradićemo kružnu raskrsnicu kod pekare “Bakal”, odmah poslije toga i kružnu raskrsnicu kod Audi servisa, a nakon toga kod Petrićevca ili izvorišta. Odmah poslije toga, gradićemo još jednu i kod “Akvane”, ali i kod “Metala” na Malti. Svi ovi radovi kreću u aprilu. Svjestan sam da će odmah reći da će biti saobraćajna gužva i razumijem to. Zato i pravimo dinamiku radova da se to izbjegne", kazao je on.

Naglasio je kako će saobraćaj uvijek da teče, te da se u jutarnjim časovima neće kretati sa radovima.

"Plan je da se radovi izvode od 9.00 do 15.00 časova, a nakon toga nastaviće se sa radovima u periodu od, na primjer, 17.30 do 20.00 časova. Pored toga, plan nam je i da izgradimo kružni tok kod Ekonomskog fakulteta, kako bi i tu riješili pitanje saobraćaja", naveo je on, stoji na sajtu Gradske uprave.

Istakao je i to kako je plan gradske administracije da sa istočnog tranzita u ovoj godini ukloni sve semafore.

"Dodatno, jedan od najvećih projekata svakako je izgradnja mosta u naselju Česma, koji će olakšati saobraćaj kod 'Audi servisa'", istakao je Stanivuković.

Govoreći o alternativnim načinima prevoza, gradonačelnik je istakao i to kako gradska administracija mnogo ulaže i u ovaj vid prevoza.

"Postavljamo 300 novih električnih bicikala, gradimo i 40 novih parkinga za bicikle, a gradićemo još četiri-pet kilometara biciklističkih staza. Pored toga, uvodimo i oko 300 novih električnih trotineta", poručio je gradonačelnik Banjaluke.

Stanivuković je istakao i to kako je plan gradske administracije da 48 hiljada ljudi bude uvedeno u javni prevoz.

"To znači da toliko ljudi u ovom trenutku ima besplatan javni prevoz, a to su penzioneri, porodice sa četvoro i više djece. Mi u maju počinjemo da dijelimo karte, ali moram da naglasim da ne možemo u aprilu podijeliti svih 48 hiljada karata, jer to nije logistički moguće. Radili smo i studiju saobraćaja, koja nam je rekla da prvo možemo pustiti najviše 7 hiljada ljudi, pa nakon toga i novi broj putnika. Taj proces će trajati otprilike tri mjeseca, te ćemo u tom periodu uvoditi nove polaske", istakao je on.

Dodao je i to kako će ovu saobraćajnu revoluciju morati pratiti novi polasci, novi autobusi, ali nove linije.

