Stanivuković odgovorio Dodiku: Vaše šale više nisu smiješne

BANJALUKA – Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke oglasio se na društvenim mrežama i odgovorio Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, koji je između ostalog, jutros rekao da je Stanivuković nervozan.

"Vidim da su Miloradu Dodiku trebala čitava dva dana da izmisli još jednu laž i sve svoje prijetnje, po ko zna koji put, nazove šalom.

Što se tiče kuće Milanovića, Milorade, svi propisi su ispoštovani i projekat je završen. Predlažem da u nju uselite Agenciju za lijekove, Upravu za indirektno oporezivanje, ili bilo koju nadležnost koju ste lažno obećali vratiti Republici Srpskoj. Vašeg kandidata lutka nema potrebe uvlačiti u blato. On je u živom blatu čim je zakoračio u SNSD i svaki dan samo tone. On u Banjaluci može pobijediti samo po Izborom zakonu Republike Srpske, a od toga naravno nema ništa, jer ste po ko zna koji put i to slagali i povili kičmu strancima", naveo je Stanivuković.

Istakao je da što se tiče saradnje, nije sarađivao sa njim nego sa ustanovama i institucijama Republike Srpske, na šta je uvijek spreman.

"To što Vi sebe smatrate Republikom Srpskom to je Vaš lični problem. Vaš problem je i što nemate srama, pa pričate o kriminalu i korupciji, o kojoj u SNSD ima materijala za romane i eseje, jer ste u tome neprikosnoveni. Neprikosnoveni ste i u manipulacijama. Cijela Banjaluka dobro zna da je za zaustavljanje kartica prijateljstva, neradne nedjelje i kružnih tokova kriva jedino vaša osvetnička i destruktivna politika", dodao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima koliko Dodik ide daleko, pokazuje i to da "je obustavio uplate za izgradnju Centralnog spomen-obilježja".

"I tu obmanjujete narod, a znate da je Grad učestvovao sa zemljištem vrijednim deset miliona, i novcem od 3,4 miliona KM, dok je Vlada dala 2,8 miliona KM. Vidim da su Vam se dopala naša djela, posebno novi spomenici pa ste i Vi obećali spomenik, ali ni Vi ne znate kome, jer teško je sad zapamiti šte sve niste uradili 30 godina. Ne brinite, sve što vi niste ni počeli, mi ćemo završiti. Na Vaše lične kvalifikacije prema meni se neću osvrtati, jer to je Vaša politika, ne moja. Nakon svega, vjerujte da nema osobe koja vjeruje da uz prevaru kakva je SNSD može da ide pristojna i kulturna Banjaluka. Prošla su ta vremena Milorade, Vaše šale više nisu smiješne", naglasio je Stanivuković.

