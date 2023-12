Stanivuković odgovorio skupštinskoj većini: Obratite se Ljubi Ninkoviću

BANJALUKA - Predsjednik skupštine materijal čuva u kabinetu, kazao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, odgovorivši na mnogobrojna pitanja skupštinske većine a koja mu je postavila danas na pres konferenciji ispred Gradske uprave.

Ovim putem istakao je da, dio odbornika koji tvrdi da nije vidio materijal treba da se obrati Ljubi Ninkoviću, predsjedniku Skupštine grada.

"Procedura kaže da mi dodjelimo sav materijal predsjedniku Skupštine, i on ima taj materijal u svom kabinetu, a isti je imao juče i prekjuče, ali je na njemu, kada će on to dostaviti odbornicima. Materijal se dostavlja onda kada se zakaže Kolegijum, ali taj Kolegijum se ne zakazuje", ispričao je Stanivuković, te dodao da je sav materijal spreman.

"Nije moguće da krive mene, što Domu zdravlja treba dva miliona, što više stotina hiljada KM treba Centru za predškolsko vaspitanje i Centru za socijalni rad. Desili su se globalni tržišni poremećaji, koji su se prenijeli na skuplje gorivo, struju i skuplji životni standard. Centar za socijalni rad je zaposlio nekoliko radnika i potrebne su plate, a više djece ima potrebe za sufinansiranje vrtića. Oni nabrajaju projekte kao što su kružni tokovi i mnogi drugi, a oni nisu pravljeni iz budžeta, već iz velikog kreditnog sredstva, koje je odobrila Skupština grada u iznosu od 25 miliona KM. Oni su glasali za ovo i podržali", rekao je on, te dodao da su svi njegovi prethodnici dizali kratkoročne kredite.

"Dogovor i razgovor gradi kuću. Ja sam za to da se problemi riješe, a ne za konflikt", zaključio je on.

Podsjećamo, nezadovoljni radom gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i time što nemaju dostavljen Prijedlog budžeta za 2024, kao ni Rebalans budžeta za 2023. godinu, okupili su se ispred Gradske uprave Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka i koalicioni partneri.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.