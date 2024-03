Stanivuković održao sastanak s odbornicima: Kolegijum zakazan za petak

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković održao je sastanak sa odbornicima i šefovima klubova Skupštine grada Banjaluke, gdje je odlučeno da se Kolegijum sjednice Skupštine grada održi u petak.

Ovom sastanku je prisustvovao veliki broj banjalučkih odbornika.

"Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, neće raditi dok ga ne poćerate. Na ovim konsultacijama rekao je da je kolegijum u petak u 12 časova", rekao je Stanivuković, te dodao da će predložiti prihod od poreza za nepokretnosti i skraćenje roka od 90 dana do ponovnog predlaganja ove tačke.

"Ninković radi najmanji dio svog posla. Svaka politička organizacija osim SNSD-a, je za sjednicu minimalno jednom mjesečno i da se na dnevnom redu nađe porez na nepokretnosti. Dok predsjednik Skupštine kaže da to ne može narednih 90 dana. Njegova namjera je da Banjaluka izgubi 10 miliona”, rekao je on, te dodao da su drugi odbornici za to da se ovaj rok od 90 dana skrati.

On je dodao da ulazimo u još jednu političku borbu za normalne stvari. "Ovo je izvorni i najsigurniji prihod grada”, objasnio je on, te dodao da se radovi na “vodurini”, kod Delte finansiraju iz kredita, koji je između ostalog glasao i SNSD.

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, istakao je da niko nije bio upućen koja je forma ovog sastanka.

"Ja sam kolegijum zakazao nakon svojih konsultacija, na dogovor i pijedlog SP-a, za petak”, kazao je on, te dodao da kolegijum nije zakazao Stanivuković.

"Kredit koji smo mi izglasali nije obuhvatio vodurinu kod Delte, ni parka u kružnoj raskrsnici, niti kružnu raskrsnicu. On svjesno laže, a ja imam dokaze za to”, odgovorio je Ninković Stanivukoviću.

Dodaje da porez na nepokretnost mora biti na službi građana, jer se taj novac i uzima od njih.

Ninković dodaje da Stanivuković ne poštuje zakone, te se nakon odbijanja u narednih 90 dana ne može ova odluka ponovo naći na dnevnom redu.

