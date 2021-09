Stanivuković podnio prijave zbog kiseonika, Đajić tvrdi da širi paniku

BANJALUKA - Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, ustvrdio je danas podnoseći krivične prijave ispred Okružnog javnog tužilaštva RS da se na Univerzitetskom kliničkom centru RS za liječenje pacijenata koristi kiseonik koji je registrovan kao tehnički, a ne medicinski, na šta je Vlado Đajić, generalni direktor UKC-a RS, odgovorio da odgovorno tvrdi da je kiseonik koji se koristi za liječenje pacijenata isti onaj koji se koristi u svim bolnicama u Evropi i svijetu.

Đajić je naglasio da nema straha za pacijente, te da Stanivuković širi paniku i da je zaslužio zbog toga tužbe.

Stanivuković je rekao da je podnio krivične prijave protiv Vlade Đajića, generalnog direktora UKC- a RS, Alena Šeranića, ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, Stanislava Čađe, direktora firme "TGT" i Milice Matijević, glavnog republičkog zdravstvenog inspektora.

"Imam ozbiljna saznanja i dokaze koje držim. Pred nama su najveća krivična djela otkako se bavim političkom karijerom. Da li javnost RS i doktori, pacijenti i građani znaju da u UKC RS dolazi kiseonik bez atesta i papira koji govore o kakvom se kvalitetu kiseonika radi. Uvoznik je firma "TGT" iz Laktaša koja uvozi sav kiseonik za UKC RS, a direktor firme je Stanislav Čađo, bivši ministar. Ova firma ne posjeduje licencu za unutrašnji transport lijekova, niti je registrovana za promet lijekova", naveo je Stanivuković.

Još je naveo da Agancija za lijekove BiH nije uvezla medicinski kiseonik.

"UKC RS je isplatio firmi "TGT" 1.350.000 KM i to za isplatu tehničkog, a ne medicinskog kiseonika. Pozivam tužilaštvo da reaguje. Pitam direktora UKC RS da demantuje ovo i ministra Šeranića. Takođe, pitam javnog zdravstvenog inspektora Milicu Matijević da li je izvršena inspekcija tog kiseonika", rekao je Stanivuković.

On je naveo da je "ugovor sa firmom TGT na dva miliona KM".

Stanislav Čađo, direktor firme "TGT", je za "Nezavisne" rekao da nema komentara u vezi sa navedenim tvrdnjama Stanivukovića.

Đajić je naglasio da je Stanivukoviću stalo samo do njegove lične promocije.

"Plaši pacijente, njihovu rodbinu i ovo što on radi je zaslužilo tužbe. On je trebao kao prvi čovjek grada da pomogne i vidi šta nama treba, a ne da priča nešto što nema veze i širi bespotrebnu paniku. Ovo je dokaz da mu nije stalo do građana uopšte. On je prvi u istoriji koji je tužio zdravstvene radnike i porodilje", naglasio je Đajić.

Još uvijek na tvrdnje Stanivukovića nismo dobili komentar Šeranića i Matijevićeve.