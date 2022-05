Stanivuković posjetio Ferhadiju i čestitao Bajram

BANJALUKA - Povodom Ramazanskog bajrama, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke posjetio je Ferhat-pašinu džamiju, susreo se sa muftijom banjalučkim Nusretom ef. Abdibegovićem, i tom prilikom istakao da je srećan što zajedno sa Bošnjacima u Banjaluci može da podijeli sreću i radost ovog velikog praznika.

Kako je istakao, s obzirom na to da zajedno dijele svakodnevicu i sudbinu, treba da je dijele i u budućnosti, te istakao da je to jedna univerzalna poruka.

"Iskreno sam srećan što sam ovdje sa našim prijateljima Bošnjacima u Banjaluci da podijelim sa njima sreću i radost ovog veoma važnog praznika, za koji su se naši prijatelji pripremali postom i molitvom. A svi mi znamo da ko ljubi Boga, ljubi bližnjega svoga, a bližnji su svi oni sa kojim živite, dijelite svakodnevicu, sa kojima ste u istom komšiluku, u istom gradu i zemlji", kazao je Stanivuković.

Tom prilikom je okupljenim vjernicima poželio srećan praznik te poželio da ga proslave sa najdražima, u svom gradu, sa svojom porodicom i prijateljima, u zdravlju, sreći i blagostanju.

Dodao je da želi da se poštuju svi praznici i svetinje, jer, kako kaže, svaka svetinja je sveta i pripada nekome.

"Banjaluka pripada svima nama, svakom čovjeku bez obzira na to kako se on zvao, kako se prezivao i u koju svetinju išao. Zato mi je drago da sam danas ovdje, da osjećam sreću ovog lijepog praznika i da sve praznike zajedno proslavljamo, to je suština", poručio je Stanivuković.