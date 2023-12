Stanivuković poslao otvoreno pismo rukovodstvu RS, traži odgovornost

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković otvorenim pismom pozvao je vlast Republike Srpske da reaguje na skupštinsku većinu koja ne želi da zakaže sjednicu kako bi usvojili rebalans budžeta.

Navodi da je u Banjaluci vanredna situacija, da je grad u blokadi.

"Mi smo uradili sve što je do nas, ali više od 10 hiljada ljudi i dalje nešto čeka, dok jedan dio odbornika očiigledno želi Banju Luku koja je u blokadi, koja ne funkcioniše, kojima ne žele srećne novogodišnje praznike, nego žele da to bude suprotno od toga", rekao je Stanivuković. Pozvao je još jednom na članove skupštine da zakažnju sjednicu kako bi se raspravljalo o rebalansu.

"Biti toliko neodgovoran i ostaviti oko 11 hiljada ljudi bez socijalne pomoći, bez javnog prevoza i svega onoga što treba da isplatimo rebalansom, ne mogu da shvatim. U redu, mogu i prihvatiti da nisu htjeli rebalans sa kreditom, ali sada neće ni rebalans sa donacijom nama najdražih ljudi. To je paradoks. To neko naziva kriminalom. Pitam predsjednika Skupštine – zašto ne zakaže sjednicu, to je njegova obaveza. Ja kao gradonačelnik od njega ne tražim da glasa, niti ja to mogu, svačije pravo je da glasa kako želi. Ja ga pitam ga zašto se ućutao, zašto ne uradi svoj dio posla? Da li je tako odgovoran prema Banjoj Luci i svojim sugrađanima", pitao je gradonačelnik.

Još jednom je poručio kako je ubijeđen da je želja ovim scenariom da se Banja Luka dovede do zastoja, te da je upitno kako će Dan republike dočekati u ovakvom stanju.

"Mislite da možemo dočekati Dan republike – 9. januar u ovakvom stanju, kada ne funkcioniše javni prevoz, sa dugom od milion KM? Želim da kažem da su ugrožene plate ustanovama i preduzećima, isplate ljudima koji su na bolovanju, to niko nije mogao da predvidi. Čujem direktore koji ćute. Ja želim da sam čist i da kažem da sam našao 6 miliona KM eksternih sredstava, ne iz naših krajeva a oni to i dalje neće da prihvate. Trećeg januara, kada ne bude javnog prevoza, moram da vas pitam hoćete li izaći pred ljude i reći da nećete tu donaciju. Donacija može da pokrije dio prjekata, ali ne i dio na platu, zato nam i treba rebalans", naveo je Stanivuković.

Dodaje da je zbog svega toga uputio otvoreno pismo rukovodstvu Republike Srpske.

"Od nadležnog ministarstva smo isti dan dobili saglasnost na donaciju, naš rebalans je prošao sve zakonske procedure. Ipak, sjednice nema. Zbog toga sam se u otvorenom pismu obratio predsjedniku Republike Srpske, predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske, ministrima energetike i rudarstva i saobraćaja i veza. Rekao sam da sam kao gradonačelnik obezbijedio donaciju. Želim da pitam da li njihove stranke stoje iza svega ovoga. Ponavljam, oko 11 hiljad ljudi Banje Luke ne može ovo mirno da gleda. Da nema para, da nema rješenja – u redu. Ali imamo i jedno i drugo. Ne želim da bilo ko može prstom pokazati na mene i reći da ja nisam obezbijedio sredstva za obilježavanje bitnih datuma", kaže gradonačelnik Banjaluke.

Stanivuković kaže da ukoliko predsjednik Skupštine Ljubo Ninković ne želi raditi svoj posao, njegovu ulogu može da preuzme podpredsjednik Čudić, koji snosi odgovornost koliko i ostali.

"Kada predsjednik Skupštine neće da radi svoj posao, to može da uradi podpredsjednik, gospodin Čudić, čiji glas isto mora da se čuje. Pitam i njega – zašto ne zakazujete sjednicu? Pozivam na odgovornost. Na kraju, sjednicu može da zakaže i gradonačelnik i jedna trećina odbornika, koje pozivam da to i uradimo. Pozivam sve odbornike da ne dozvole ovakav scenario, zar neko treba da se sveti Banjoj Luci? Mi smo Banju Luku postavili na značajno mjesto, najposjećeniji je grad u svojoj istoriji. Ono što ću tražiti od svakog odbornika pojedinačno jeste potpis da li je za sjednicu. Svaki odbornik pred građanima treba da kaže da li je za sjednicu ili nije", poručio je Stanivuković.

