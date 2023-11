Stanivuković pozvao na strpljenje: Banjaluka dobija jednosmjerni saobraćaj u centru

BANJALUKA - Banjaluka dobija jednosmjerni saobraćaj u centru grada, a kako bismo to realizovali, potrebni su nam vaše strpljenje, razumijevanje i podrška, poručio je građanima gradonačelnik Draško Stanivuković.

Tako je dodao da će od petka, 3. novembra, od 17 časova, pa do ponedjeljka, 6. novembra, biti izvođeni radovi na najvećoj saobraćajnoj transformaciji centra grada, te će u tom periodu doći do obustave saobraćaja na potezu od "Ekvatora" do zgrade Vlade Republike Srpske.

"Ovo podrazumijeva kompletno iscrtavanje novih linija i brisanje već postojećih, iscrtavanje nekoliko kilometara biciklističkih staza, postavljanje pametnih semafora, kao i prilagođavanje posebne trake za javni prevoz i taksiste, u ulicama Kralja Petra I Karađorđevića i Vidovdanskoj, kao i na novom kružnom toku kod 'Ekvatora', zbog čega će u tom periodu biti potpuno obustavljen saobraćaj u različitim dijelovima u užem centru grada", objasnio je on.

Iako su radovi na najvećoj kružnoj raskrsnici kod "Ekvatora", kako kaže, političkim opstrukcijama zaustavljeni, ulažu velike napore da u što skorije vrijeme sve aktivnosti budu nastavljene, jer Banjaluku nikada niko nije zaustavio.

"Ovo je Banjaluka na koju ćemo svi zajedno biti ponosni", zaključio je on.

