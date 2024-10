Stanivuković pozvao partije na sastanak: Neće biti lako

BANJALUKA – Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pozvao je danas sve stranke koje su ušle u Skupštinu grada na sastanke koji će biti održani naredne sedmice, a glavne teme će biti mjere i programi koje su stranke predstavile u kampanji, kao i formiranje skupštinske većine.

Naime, kako je rekao Stanivuković stranke su u izbornoj kampanji imale dobre prijedloge za poboljšanje uslova u gradu, a on je spreman da sa svima njima sjedne i razgovora upravo o tim mjerama.

Kako je dodao, tema će svakako biti i formiranje skupštinske većine.

"Mi smo danas poslali poziv svim strankama, očekujemo da dobijemo odgovore do kraja ove sedmice da li su zainteresovane ili nisu, a mi ćemo da zakažemo sastanak za narednu sedmicu”, kazao je Stanivuković.

Kako je rekao, postoje stranke koje prethodne četiri godine nisu blokirale grad, i koje su imale želju da Banjaluka napreduje.

"Da stanje sa skupštinskom većinom neće biti lako, neće i toga smo svjesni, SNSD ima najveći broj odbornika, jasno je da oni imaju mogućnost formiranja skupštinske većine zajedno sa koalicionim partnerima, ali oni su negdje naveli mogućnost da budu opozicija kako bi izbjegli odgovornost za neka bitna pitanja za grad”, kazao je Stanivuković.

Kako je rekao, otvoren je za razgovor sa svima, pa i sa najvišim rukovodstvom Republike Srpske.

"Ja sam otvoren da razgovaram sa svima, prvo sam pozvao stranke koje su ušle u Skupštinu grada, njih je narod birao i ja nisam želio da ih preskačem. Ukoliko Banjaluka bude ugrožena ja sam spreman da razgovaram sa predstavnicima Republike Srpske”, rekao je Stanivuković.

Kako je dodao, u prethodnom periodu mnogi su kritikovali njegovu saradnju sa institucijama Srpske.

"Mnogi su to nazivali simbioza, ali to nije tako. Zbog Banjaluke sam uvijek spreman da razgovaram sa svima. Moja želja je da grad ima skupštinsku većinu za projekte koje su bitni Banjaluci. Siguran sam da bi Banjalučani upravo to podržali", kazao je Stanivuković.

