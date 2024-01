Stanivuković pozvao šefove klubova odbornika na razgovor

Povodom nezakazivanja redovne sjednice Skupštine grada, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, pozvao je šefove klubova odbornika da sutra (srijeda) sjednu i dogovore se o narednom redovnom zasjedanju gradskog parlamenta, dok s druge strane Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, ovaj potez naziva njegovom histerijom i dodaje da će redovna sjednica biti zakazana u februaru.

Ninković je kazao da još ne zna da li će se odazvati sastanku za koji je gradonačelnik Draško Stanivuković poslao inicijativu.

"Razgovaraću još sa Sašom Čudićem, potpredsjednikom Skupštine grada, kako bismo vidjeli da li ima potrebe ići na taj sastanak. To je glumatanje od strane gradonačelnika i pokušaj da se skrene pažnja sa svih problema sa kojima se on suočava", rekao je Ninković za "Nezavisne".

Sjednice Skupštine su, kako kaže, zakazivane u rokovima jer Zakon o lokalnoj upravi i samoupravi kaže da se ove sjednice održavaju najmanje jednom u dva mjeseca.

"Posljednju smo imali 12. januara, to je bio nastavak, ali kada bismo izuzeli nastavke posljednju sjednicu smo imali 28. decembra, a prije toga 30. novembra. U svakom mjesecu smo imali po jednu sjednicu i ne vidim razlog za histeriju gradonačelnika. U rokovima se zakazuje sjednica i naredna će biti tokom februara, ne znam još tačan datum", istakao je on.

Nastavak vanredne sjednice Skupštine grada, kako dodaje, ostaje zakazan za 1. februar.

"Iskreno se nadam da će odbornici doći i odbiti prijedlog rebalansa budžeta za 2023. godinu i da zaključimo tu 15. sjednicu", rekao je on.

Nikola Vukčević, odbornik SPa, istakao je da su se uvijek odazivali sastancima, pa će tako biti i ovaj put.

"Što se tiče održavanja redovnih sjednica, mislim da to ne treba ni biti pitanje, to nam je posao", rekao je Vukčević.

Boran Bosančić, predsjednik Gradskog odbora Demosa, rekao je da odbornici Demosa smatraju da je u interesu građana da se sjednice održavaju.

"Što se tiče razgovora i sastanka, smatramo da je Banjaluci neophodan razgovor i iznalaženje rješenja i da treba smiriti postojeće tenzije u interesu građana", rekao je on.

Moj stav o održavanju sjednica je javno izrečen bezbroj puta, kazao je Saša Lazić, odbornik Narodnog pokreta "Banjaluka zove" u Skupštini grada.

"Za opciju sam da se što češće sazivaju, na svakih 15 dana, a to redovnim prisustvovanjem i neizostajanjem u dosadašnjih sedam odborničkih godina i potvrđujem. Sramota je da se sjednica Skupštine održava ovako rijetko. Radnim sastancima se takođe uvijek odazivam", rekao je on.

Saša Kondić, odbornik SPSa, rekao je da nije dobio poziv.

"Ne vjerujem da ću biti na sastanku jer moj se stav zna. Treba hitno da se održi sjednica i nema opravdanog razloga da se svaki mjesec ne održe dvije sjednice. Materijala i potrebe ima da se do izbora svaki mjesec održavaju sjednice, ali smatram da zbog političkih igrica neće biti više od četiri sjednice. To je apsolutno na štetu grada i građana", rekao je on.

Podsjećamo da je Stanivuković pozvao šefove klubova odbornika u Skupštini grada da sjednu i dogovore se o narednom redovnom zasjedanju gradskog parlamenta, a kako bi se usvojile bitne odluke na koje se čeka 60 dana.

"Mi smo prije 60 dana Skupštini grada dali oko 60 tačaka dnevnog reda. Nije jasno zašto nema redovnih sjednica. Šaljem inicijativu da u srijedu u 11 časova svi zajedno sjednemo i održimo sastanak te se dogovorimo o redovnoj sjednici. Neke od najvažnijih tačaka koje smo pripremili su studije javnog prevoza. Kada se to usvoji javni prevoz će biti jeftiniji za 20 odsto", kazao je Stanivuković.

