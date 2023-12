Stanivuković prisustvovao misi i katolicima čestitao Božić

BANJALUKA - Gradonačelnik Draško Stanivuković prisustvovao je danas božićnoj misi u banjalučkoj katedrali Svetog Bonaventure, koju je, posljednji put, predvodio biskup banjalučki Franjo Komarica.

Gradonačelnik je iskoristio priliku da, uz poruke ljubavi i radosti, svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti čestita Božić, naglasivši kako iz godine u godinu pokazujemo da je Banja Luka grad koji, prije svega, pripada svakom čovjeku.

"Naša ideja i zvijezda vodilja jesu da Banja Luka pripada svima nama, prije svega svakom čovjeku, vjerniku i svakom onom ko želi dobro Banjoj Luci i cijeloj Republici Srpskoj. Danas, u tom duhu grada bez podjela, grada koji širi mir, ljubav i toleranciju, želim da čestitam Božić svim prpadnicima katoličke vjeroispovijesti. Želim da ovaj praznik, ali i godinu koja dolazi provedete u najvećoj ljubavi i slozi, međusobnoj toleranciji, te da budemo jedni uz druge i jedni za druge, da živimo zajedno", kazao je gradonačelnik Stanivuković, stoji na sajtu Grada Banjaluka.

Iskoristio je priliku i da biskupu, Franji Komarici zahvali na gostoprimstvu u ove tri godine, otkako dolazi na katoličku misu, poručivši kako mu je drago da prvog dana njegovog mandata sve mise i praznike dočekuju zajedno.

"Pokazali smo da smo jedni uz druge, a moram da kažem da mi je drago što sam na ovoj misi iz još jednog razloga, kada biskup Komarica završava svoju važnu duhovnu misiju u našoj i svojoj Banjoj Luci. Ovo je posljednja misa koju će on da služi i drago mi je bilo kada mi je rekao da, u decenijama u kojima je on služio misu, da sam ja prvi gradonačelnik od rata koji je došao i pokazao tu vrstu ljubavi, pažnje i želje da budem zajedno sa katoličkim vjernim narodom", istakao je on.

Dodao je kako su za ove tri godine zajedno uradili mnogo toga.

"Kada pričamo o samostanu 'Marija Zvijezda' uradili smo najveće korake do sada, a tamo gdje 'Karitas' ima važne poslovnice i prostore, uradili smo put. Dodatno, uređujemo i crkvu u Stratinskoj. Često sam davao i ličnu podršku, pokazao ljubav. Ove tri godine, otkako sam ja na mjestu gradonačelnika, siguran sam da ćemo obojica pamtiti po dobrom, a siguran sam da naši prijatelji Hrvati to osjete", zaključio je gradonačelnik.

Iskoristio je priliku i da uputii čestitke monsinjoru Željku Majiću povodom izbora na mjesto biskupa banjalučkog.

Biskup banjalučki Franjo Komarica poručio je kako je sadržaj Božića dupla tajna – tajna o Bogu i tajna o čovjeku.

"Božić je jedan veliki, za nas neshvatljivi božiji dar čovječanstvu, radostan dar ali istovremeno i obaveza za nas ljude, cijelo čovječanstvo koji treba da znamo da vrjednujemo. Sadržaj Božića je dupla tajna – tajna o Bogu i tajna o čovjkeu. Trba da znamo da cijenimo ljubav Boga prema nama, a i mi ljudi, cijelo čovječanstvo treba da zna da ima neprocjenjivu vrijednost u božijim očima. Zato je za nas Božić dan radosti ali i obaveze", kazao je Komarica.

