Stanivuković prognozirao rezultate izbora za gradonačelnika Banjaluke

BANJALUKA - Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke i potpredsjednik PDP-a, poručio je da je uvjeren u pobjedu na izborima u najvećem gradu u Srpskoj, a svojim protivnicima, Jeleni Trivić iz Narodnog fronta, te Nikoli Šobotu, koji bi trebalo da bude kandidat vladajućeg SNSD i koalicije, ne daje pretjerane šanse da ga na tom putu ugroze.

Govoreći o izborima za gradonačelnika, Stanivuković je u intervju za televiziju N1 istakao kako da će njegova pobjeda biti uvjerljiva, a na pitanje da kaže konačan plasman između njega i ostala dva kandidata, dao je zanimljiv odgovor.

"Mislim da ću imati preko 45 odsto glasova. Oko 30 odsto šanse dajem Šuputu (tačnije Šobotu, ali je prezime rekao nakon što ga je novinarka ispravila). A Jelena Trivić će imati oko 15 odsto glasova", rekao je Stanivuković, te dodao:

"Pitajte me ponovo 6. oktobra. Svaku politčku procjenu koju sam davao se obistinila, od narodnog poslanika do pobjede u Banjaluci i drugog".

Komentarišiću kandidaturu Nikole Šobota, aktuelni gradonačelnik je rekao da iza sebe ima rezultate u prethodne četiri godine, a da je Šobot kandidat kojeg je predložio Vlado Đajić, inače predsjednik GO SNSD Banjaluka.

"Šobot je Đajićev kandidat, to je neukusno forsiranje. Pravo je pitanje ako vjeruje u svoje rezultate, zašto se onda Đajić nije kandidovao. Šobot je žrtveno jare Đajića, jer je njegov kandidat", kazao je Stanivuković.

Upitan da prokomentariše da li namjerava da se kandiduje i za predsjednika PDP-a, poručio je da ne krije nijednu ambiciju, ali da mu je sada prioritet Banjaluka.

"Imam ambicije za sve, ali mi je Banjaluka prioritet, tako sam rekao i kada je bilo riječi o izborima za predsjednika PDP-a. Tada smo se dogovorili da gospodin Borenović ostane na toj funkciji do poslije izbora. Ali sam rekao da ako je suštini takva želja da se kandidujem ili ne, to ću poštovati. Ali ne krijem ambicije", naglasio je Stanivuković.

Govorio je i o izbornom zakonu Republike Srpske, o kojem bi sutra trebalo da se raspravlja u Narodnoj skupštini, naglasivši da je on za to da Srpska ima svoj zakon.

"Niko nama ne smije ništa da nameće, od Kalaja do danas smo živote davali da nam neko nešto ne bi nametao. Srpska ima pravo po Dejtonu i ustavima na svoj izborni zakon i uvijek sam za to da se to pravo iskoristi. Ono što je važno je da tekst zakona bude usklađen sa svim višim pravnim aktima, imamo pravo na lokalne, republičke izbore, ali onaj treći krov treba da bude na nivou BiH. Nisam protiv tog zakona", poručio je Stanivuković.

