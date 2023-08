Stanivuković se izvinio svim časnim ženama koje rade na UKC-u RS

BANJALUKA - Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, izvinio se svim časnim ženama koje rade na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (UKC RS) u Banjaluci.

Podsjećamo, Stanivuković je nedavno rekao da su radnice u ovoj zdravstvenoj ustanovi starlete.

"Moja izjava je bila preciznija, taj čovjek (Vlado Đajić) kada u noćnom klubu upozna nekoga on ga uzme za ruku i zaposli na UKC. To je javna tajna. Mnogo je cura koje su na takav način došle tamo. Četiri pet osoba zna cijela Banjaluka da su na taj način došle. Ja sam govorio za tu nekolicinu cura", rekao je Stanivuković i dodao da to znaju i časni ljudi, koji tamo rade i povraćaju na takve stvari.

"Moje duboko izvinjenje imaju sve časne žene koje tamo rade", rekao je Stanivuković.

Podsjećamo, danas je bilo petominutno okupljanje zdravstvenih radnica na UKC-u RS. Veliki broj radnica UKC-a izašlo je ispred ove zdravstvene ustanove noseći plakat na kom piše "Mi nismo starlete, mi spašavamo živote! Sram te bilo gradonačelniče!!!"