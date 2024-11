Stanivuković se sastao sa Amidžićem i Đajićem (VIDEO)

BANJALUKA – Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, sastao se danas u Gradskoj upravi sa predstavnicima Gradskog odbora SNSD Banjaluka, Srđanom Amidžićem i Vladom Đajićem.

Sastanak je održan u sklopu konsultacija na koje je Stanivuković pojedinačno pozvao sve parlamentarne stranke u Banjaluci, kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju grada i Skupštine Grada, o realizaciji programskih ciljeva ovih stranaka, ali i važnih infrastrukturnih projekata.

Vlado Đajić, predsjednik GO SNSD rekao je ova stranka već četiri godine ukazuje na nepravilnosti, nezakonite radnje i nekontrolisano trošenje budžetskih sredstava u Gradu, te da se SNSD bori i borio se za održavanje funkcionisanja grada Banjaluke.

"U čemu smo i uspjeli. Međutim, stekao se utisak da smo mi nešto blokirali, da smo opstruisali. Naše opredjeljenje od danas, da ne bi se isto tako optuživao SNSD za opstrukciju grada, da možda manje pričamo i da se žargonski ili skupštinski izrazim, budemo suzdržani, a da Draško Stanivuković, pošto je gradonačelnik, preuzme odgovornost u Banjaluci, može i samostalno da napravi skupštinsku većinu i uradi ono što je obećavao, a to je da u Banjaluci bude dobro, da bude lijepo, da u Banjaluci bude sve besplatno itd. SNSD je stalo da Banjaluka bude stabilna, mirna i da se u njoj lijepo živi", poručio je Đajić.

Srđan Amidžić, generalni sekretar SNSD rekao je da je razgovor protekao u korektnom tonu, da su razmijenjene neke ideje, te da su istovremeno govorili o nekim stvarima koje su bitne za funkcionisanje grada u idućem periodu.

Priznao je da ih je iznenadio poziv iz Gradske uprave i Stanivukovića, jer je on ranije najavio da će pokušati da napravi većinu bez SNSD.

"Takva poruka je na neki način i ružna poruka da za 33.000 ljudi kažete da nisu bitni za jedan grad. Odbornici SNSD predstavljaju tih 33.000 ljudi i oni sigurno da imaju da kažu nešto kada je u pitanju grad Banjaluka. Ovdje smo došli u ime tih ljudi i u ime svih ljudi u Banjaluci, da bi kazali kako mi vidimo grad i da im na ovakav način kažemo da niko nije iznad grada Banjaluke i da nijedna lokalna zajednica nije ispod pozicije ili opozicije, već moraju biti iza te lokalne zajednice", naveo je Amidžić.

Istakao je da dobre stvari koje su urađene u Banjaluci, ne bi u većoj mjeri ni bile realizovane da nije bilo podrške odbornika SNSD.

"Nerijetko se moglo čuti da mi blokiramo neke projekte kada je u pitanju grad Banjaluka. Istina je apsolutno suprotna, u proteklom periodu odbornici su nerijetko bili izigrani i dovedeni u zabludu. Za nas je bio prioritet most u Docu, zašto dosad nije završen, ko ga koči, ko smije reći da nije za njega bitan. Ovo nismo uspjeli izgurati a mi smo ga stavili na dnevni red. Nije završen ni vodovodni sistem Banjica i Sportska gimnazija. Zadužili smo se za oba projekta, nisu završeni. Takođe, dogovorili smo se da se postojećim radnicima u GU povećaju plate, a to nije urađeno, već su zapošljeni novi radnici. Unutar gradske administracije smo dobili info da ima 22 miliona KM na računu, pa što se to ne preusmjeri u izmirenje obaveza prema dobavljačima", pitao je Amidžić.

Stanivuković je juče obavio razgovore sa predstavnicima PDP, Demosa i Nezavisnog pokreta "Svojim putem" Igor Radojičić, a danas i sa Ujedinjenom Srpskom.

