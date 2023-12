Stanivuković sumirao godinu: Ponosan sam na sve što smo uradili

Sumirajući postignute rezultate u godini koja je na izmaku, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković istakao je da je grad na Vrbasu kroz realizovane projekte doživio potpuni procvat.

Kako kaže, "iza nas je jedna dobra i izuzetno uspješna godina, koja je zbog brojnih projekata koje smo uradili ostavila trajni pečat na naš grad i koju će Banjaluka svakako dugo pamtiti".

"Ponosan sam na sve što smo uradili, ali ipak treba da znamo da je baš ove godine Banjaluka dobila dvije novouređene lokacije koje su postale nove razglednice našeg grada. Park 'Mladen Stojanović' je dobio potpuno novo ruho i postao nova oaza za uživanje, te prostor oko novog sportskog kompleksa gdje smo dobili sportsku arenu. Tu su i jedan novi trg koji može dočekati 20.000 ili 30.000 ljudi, nova kružna raskrsnica i jedna nova ulica", istakao je Stanivuković.

Gradonačelnik se osvrnuo i na nedavno otvorenu kružnu raskrsnicu, dodajući da je ponosan na novi koncept jednosmjernog saobraćaja i da Banjaluka dobija potpuno novi moderan izgled.

"Kad prođete tim dijelom dolazite do Centralnog spomen-obilježja koje gradimo nakon tri decenije čekanja, hotela 'Palas', a na ovom potezu gradićemo i park knjige sa statuom Kulina bana i na kraju izlazite na najveću kružnu raskrsnicu gdje je Kastel, koji ćemo osvijetliti, ali i novi park koji će biti posvećen kralju Tvrtku I Kotromaniću", pojasnio je gradonačelnik, dodajući da će pješacima na raspolaganju biti i Gajeva ulica.

Gradonačelnik je podsjetio da je u toku i rekonstrukcija kuće Milanovića, te da će Banjaluka u centru grada dobiti prvi centar kulture još od perioda bana Tise Milosavljevića, kao i da će u saradnji sa Evropskom unijom u naselju Lazarevo biti izgrađen prvi multifunkcionalni centar kreativnih industrija sa koncertnom dvoranom od 400 mjesta, muzički i filmski studio, ali i drugi sadržaji.

"Naselje Ada dobilo je novu školu koja nosi naziv 'Kosovo i Metohija', te aktivno radimo na svim procedurama neophodnim za izgradnju škole na Paprikovcu", kazao je Stanivuković pa najavio da je u planu da se u prostorijama Sokolskog doma pored nedavno obnovljenih sportskih terena otvori i prva sportska gimnazija.

On je dodao da su u ovoj godini obnovljena i mnoga druga igrališta, a izgrađene su i sportske dvorane na Laušu i kod parka "Mladen Stojanović".

"Banjaluka uskoro dobija novi most u Dervišima, uradili smo most u Motikama, zatim Mišinom Hanu, napreduju radovi na mostu u Česmi, a naredne godine krećemo s izgradnjom mosta u Docu. Uradili smo put kroz Motike, Debeljake i zaista sve su to projekti koji Banjaluci daju veliki zamah", zaključio je gradonačelnik.

