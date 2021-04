Stanivuković uputio dopis Dodiku za sastanak oko budžeta

BANJALUKA - Uputio sam danas zvaničan dopis Miloradu Dodiku za sastanak oko budžeta grada, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke nakon sastanka sa direktorima javnih ustanova povodom novonastale situacije oko neusvajanja budžeta grada.

Istakao je da je spreman da se sastane sa skupštinskom većinom već za vikend.

"Volio bih da na tom sastanku bude i komitet SNSD-a jer je ovo njihovo djelo", kazao je Stanivuković.

Dodao je da za isplate plata radnicima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje nedostaje 140.000 KM, te da je obaviješten da su oni u strahu i spremni da idu u štrajk.

"U vrtićima ima hrane najkasnije do utorka, a mi bez budžeta nemamo pravo na nikakvu transakciju, pa makar ona bila jednu marku. 'Čistoća' je spremna da izađe u susret i čisti pa da im poslije platimo, ali mi ne smijemo to jer sa tim kršimo zakon. Zalihe goriva za vatrogasce su do 20. aprila, do 24. aprila imamo sve za vakcinaciju. Takođe, grad ne može da izdaje ni rješenja o izolaciji", naveo je Stanivuković.

Vesna Banjac, v.d.direktora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, rekla je da je jako zabrinuta zbog ove situacije, te bi moglo doći doći do prestanka rada vrtića.

"Imamo novca da kupimo namirnice za mališane još za ponedjeljak i utorak. Radnici su zabrinuti jer neće dobiti plate te se nadamo da će se ova situacija brzo riješiti

Aleksandar Bajić, direktor "Čistoće", kazao je da jedan neradan dan prouzrokovao velike posljedice i prljav grad.

"Ovo bi moglo da utiče na još jednu pandemiju u gradu. Mi smo naše radnike poslali na godišnji odmor. Nadamo se da će grad naći rješenje kako bi mi vratili radnike na posao i očistili grada", kazao je Bajić.

Komentarišući podignutu optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka protiv Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova RS, zbog narušavanja njegove sigurnosti, Stanivuković je rekao da nije vjerovao da do toga može doći.

"To tumačim na način da smo jednom velikom borbom protiv kriminala razdrmali sve pore ovog društva. Važno je da tužilaštvo ima snage i odvažnosti da pokrene jedan ovakav postupak. Uvjeren sam da će sankcije biti maksimalne", kazao je Stanivuković.