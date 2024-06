Stanivuković uručio oko 130 novih kartica za besplatan parking

Gradonačelnik Draško Stanivuković uručio je oko 130 novih kartica za besplatan parkig dobrovoljnim davaocima krvi, koji su darivali krv više od 25 puta.

Podsjetio je i to da je na snazi novi pravilnik, te da je Banja Luka svojim građanima, koji su dobrovoljno dali krv preko 15 odnosno 25 puta obezbijedila besplatne godišnje parking karte.

Stanivuković je iskoristio priliku da još jednom zahvali svim dobrovoljnim davaocima krvi na iskazanoj humanosti.

“Ideja nam je jednostavna, a to je da dobra djela nagrađujemo, jer ako istaknete dobre primjere i nagradite ih sigurni smo da ćemo podstaći dobre ljude da prate te iste, dobre primjere. Sve ono što je dobro a što vrednujemo, vjerujemo da upravo to proizvodi dobro i dobra djela. Ovi ljudi su spasili mnogo života, oni su darivali krv 15, 20 pa čak i po 60, 70, 80 puta. Oni su heroji i veliki humantarci. Dosad nije bila praksa da im Grad pokazuje znak pažnje na ovaj način i drago mi je da upravo mi uvodimo nove prakse na ovaj način”, kazao je gradonačelnik, stoji na sajtu Gradske uprave.

Poručio je i to kako je danas 130 ljudi dobilo svoje besplatne karte za parking.

”Izmijenili smo pravilnik, a kriterijume smo spustili jer smo željeli da izađemo što više ljudi u susret. Za ovih 130 ljudi, kojima danas dodjeljujemo ove karte, ovo je mali znak pažnje i zahvalnosti. Hvala im na njihovoj humanosti, a Grad će to svakako to da vrednuje”, kazao je on.

Predsjednik Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi, Ljubiša Batar naglasio je kako je promjena pravilnika pozitivna stvar, te je se zahvalio gradonačelniku na tome.

“Gradonačelnik je to uradio za nas i mi mu se zahvaljujemo”, istakao je Batar.

Banjalučanka Nevena Stojaković krv je darivala više od 15 puta, te je i ona preuzela svoju kartu za besplatan parking.

Zahvalila je gradonačelniku na ovom priznanju, koje je, kako je i sama naglasila – ujedno i nagrada, ali i podrška.

“Godinama sam sa entuzijazmom učestvovala u organizovanju akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a posebno se sjećam akcije iz 2020. godine kada se tadašnji odbornik, a danas naš gradonačelnik odazvao i podržao nas. Ta podrška nam je i tada mnogo značila, a danas mi predstavlja još veću čast biti nagrađena upravo od strane te iste osobe. Ovo priznanje mi je dodatna motivacija da nastavim sa darivanjem krvi, zajedno sa svojim suprugom”, kazala je ona.

Podsjećamo, nakon što je gradonačelnik donio odluku da svi dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali više od 30 puta, istu je ubrzo i promjenio, te je na snagu stupila nova odluka da pravo na besplatnu parking kartu mogu ostvariti naše sugrađanke koje su krv dale preko 15 puta i sugrađani koji su ovu dragocjenu tečnost donirali preko 25 puta.

Naime, prema ovom izmijenjenom Pravilniku, pravo na besplatnu godišnju parking – kartu za prvu i drugu zonu imaju dobrovoljni davaoci krvi:

– muškarci sa 25 i više davanja koji imaju prijavljeno mjesto prebivališta na teritoriji grada Banje Luke.

– žene sa 15 i više davanja koji imaju prijavljeno mjesto prebivališta na teritoriji grada Banje Luke.

Za izdavanje besplatne parking – karte za dobrovoljne davaoce krvi potrebno je priložiti:

– knjižicu dobrovoljnog davaoca krvi ili drugu potvrdu od nadležne ustanove u kojoj je naveden potreban broj davanja krvi,

– saobraćajnu dozvolu.

Ukoliko dobrovoljni davalac krvi koji ispunjava uslove ne posjeduje automobil može da ostvari pravo na jednu parking – kartu za vozilo koje nije u njegovom vlasništvu.

