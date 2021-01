Stanivuković za "Nezavisne": U Gradskoj upravi višak 200 radnika

Draško Stanivuković, novoizabrani gradonačelnik Banjaluke, u intervjuu za "Nezavisne" rekao je da će uskoro uslijediti reorganizacija Gradske uprave tako što će biti daleko manje odjeljenja nego sada te da u ovom trenutku prema zakonu u banjalučkoj Gradskoj upravi ima 200 zaposlenih viška.

"Po zakonu 200 je višak i taj zakon stupa na snagu u maju, a njegova primjena već dva puta je prolongirana. Da li će opet - ne znam, ali ako od maja bude na snazi ja ću ga morati sprovesti jer zakon tako nalaže", rekao je Stanivuković.

Govoreći o saradnji sa skupštinskom većinom, Stanivuković kaže da je spreman na saradnju i da poštuje većinu koju imaju, jer je to činjenica, ali da isto tako očekuje da ta većina poštuje da je on gradonačelnik.

"Ne priča se još o vrtićima, a pričaće se da je katastrofalno rađeno. Imate hiljade nezakonitih stvari, spornih zapošljavanja, procedura i načina kako novac odlazi i zato nam je potrebno vrijeme", rekao je Stanivuković.

NN: Jedna od prvih Vaših odluka bila je subvencionisanje javnog prevoza. Koliko je bilo lako ili teško donijeti takvu odluku s obzirom na to da se stalno protivite tome da novac iz budžeta odlazi privatnim firmama?

STANIVUKOVIĆ: Ako je nešto javni interes, kao grad dužni ste da to uradite i da to funkcioniše. Ugovor je potpisan prije mene i to u tehničkom mandatu. S tri prevoznika potpisan je ugovor u kojem jasno piše da je grad, ukoliko promet padne ispod određenog procenta da ne može biti rentabilan, dužan subvencionisati. Četrdeset odsto je smanjen prihod od prodaje karata i imate dvije opcije - da poštujete ono što je neko prije vas potpisao, a smatram da to nije bilo korektno, i da poštujete javni interes.

NN: Šta ćemo ako sutra dođu "Čistoća", "Eko toplane", "Tržnica" i kažu - treba nam pomoć, jer je ovo što mi radimo javni interes? Koliko je bilo dobro ili loše privatizovati ta preduzeća?

STANIVUKOVIĆ: Za mene nije normalno da se grad bavi ugostiteljstvom i sada govorim o "Akvani". Smatram da to treba da bude privatizovano i grad time ne treba da se bavi. Kada je riječ o komunalnim djelatnostima, o tome se može naširoko pričati i koliko je tu grad mogao da ostvaruje profit umjesto što ga daje privatniku. "Čistoća" je bila u minusu dok ju je vodio grad, a sada kad privatnik ima 70 odsto to funkcioniše. Komunalne djelatnosti, poput javnog prevoza, čistoće i grijanja, su stvari od javnog interesa, kao i "Vodovod", grad je tu monopolista i umjetnost je bila doći u minus. Idemo u reviziju i vidjećemo šta je urađeno, jer umjetnost je bila sva ta preduzeća dovesti u kolaps. "Akvana" je preduzeće s 11 miliona KM duga. Stava sam da grad ne treba da se bavi ugostiteljstvom i pronaći ćemo modalitete da izađemo iz te situacije. Sudbina "Akvane" je restrukturisanje i mi smo spremni Gradski olimpijski bazen (GOB) izuzeti iz njenog sastava.

NN: Šta je s ostalim preduzećima, "Vodovodom" recimo, koji je veći, kompleksniji od "Akvane"?

STANIVUKOVIĆ: Nije još došao na red. Pričaće se. Ne priča se još o vrtićima, a pričaće se da je katastrofalno rađeno. Imate hiljade nezakonitih stvari, spornih zapošljavanja, procedura i načina kako novac odlazi i zato nam je potrebno vrijeme. Idemo u to da sve javne nabavke u gradu centralizujemo i da budu u jednoj prostoriji. Sedam ljudi koji imaju svaku moguću odgovornost, i krivičnu, pod mojim nadzorom će to raditi i onda nema da birate uvijek iste ljude.

"Vodovod" ostvaruje minimalnu dobit, što je katastrofalno, uzimajući u obzir njegov strateški značaj i da je voda poskupjela odlukom Skupštine na prijedlog bivšeg gradonačelnika. Vi ste monopolista i prosto je smiješno da ostvarujete dobit od svega nekoliko desetina hiljada KM, a znamo kako idu zapošljavanja i sve ostalo.

NN: Kako mislite sve te stvari uraditi i riješiti ako nemate skupštinsku većinu?

STANIVUKOVIĆ: Postoji niz stvari koje gradonačelnik može. Vidjeli ste odluku o službenim automobilima i diplomama. Prvi put je javnost mogla čuti za 778 radnika imenom i prezimenom i njihovim diplomama. Po zakonu 200 je višak i taj zakon stupa na snagu u maju, a njegova primjena već dva puta je prolongirana. Da li će opet - ne znam, ali ako od maja bude na snazi, ja ću ga morati sprovesti, jer zakon tako nalaže. Da je postojala ozbiljna namjera, jer taj zakon postoji pet godina, mogli ste sistemski riješiti 200 radnika kroz promjenu strukture poslova, u dogovoru s poslovnom zajednicom, kroz poslovne zone itd. Ja do te odluke imam četiri ili pet mjeseci i nemoguće je to uraditi, a to je omča oko vrata za radnike. Gradonačelnik može pokrenuti stotine inicijativa i donijeti odluka, a da nikoga ne pita, isključivo uz koordinaciju sa zaposlenima u Gradskoj upravi. Ne bih prejudicirao i govorio da Skupština neće ništa prihvatiti. Da li će Skupština dozvoliti ono što je normalno, da imam svog zamjenika gradonačelnika, ili će mi nametati svoje rješenje? Imaćemo tri sjednice Skupštine zaredom pa ćemo vidjeti. Meni je u ovom trenutku važna nova sistematizacija, koja će značiti grupisanje određenih načelničkih mjesta s ciljem ušteda. Smatramo da su određena načelnička mjesta izmišljena zarad politike pa smo od jednog odjeljenja dobijali tri, od odjeljenja koja imaju prirodnu simbiozu dobijali smo dva ili tri.

NN: Znači, biće manji broj odjeljenja u Gradskoj upravi. Da li to Skupština može blokirati?

STANIVUKOVIĆ: Biće manji broj i ne bi trebalo da ih bude više od devet. Skupština sistematizaciju ne može blokirati, to donosi isključivo gradonačelnik. Ono što Skupština može blokirati jeste izbor načelnika. Kao gradonačelnik ću predložiti v.d načelnike i to su ljudi za koje smatram da bi kvalitetno radili posao. S druge strane, idemo na konkurs koji će biti javan i smatram da taj izbor treba svi da podržimo. Recimo, imam fenomenalan odnos s Božanom Šljivar, načelnicom Odjeljenja za finansije, koja je iz prethodnog saziva, a koja je vrlo profesionalna. Ako mene pitate, ona treba da bude v.d. načelnika u periodu do konkursa. Konkurs ne mogu prejudicirati.

NN: Očekujete li da u jednom trenutku skupštinska većina traži Vaš opoziv?

STANIVUKOVIĆ: S njihove strane je realno, ali sa strane građana nesprovodivo. Oni to znaju i zato u to neće ići. Da znaju da postoji jedan promil šanse da ljudi to podrže, kao što ne postoji, oni bi u to išli i tu čovjek ne treba da se zavarava. Ovog trenutka moja podrška u narodu je ogromna i za 20 odsto je veća nego prije izbora. Od skupštinske većine očekujem latentnu opstrukciju, ali poštujem činjenicu da oni imaju većinu, a oni treba da poštuju činjenicu da sam ja gradonačelnik.

NN: Šta je s projektima koji su započeti u Banjaluci, kao što su most u Docu ili koncertna dvorana? Hoćete li ih nastaviti ili zaustaviti?

STANIVUKOVIĆ: Da li most u Docu treba? Treba. Da li treba još pet mostova? Treba. Šta je prioritet? 'Ajmo vidjeti. Ne mogu ja zaustaviti nešto što nije u nekoj ozbiljnoj fazi. Dokle je došao most u Docu? Izabran je izvođač radova i riješeni su imovinskopravni odnosi na 30 odsto prostora, a ostalo je da se riješi 70 odsto atraktivnije i izazovnije obale Vrbasa. Koliko sredstava ima za taj most? Ne znam, možda za jedan stub i vlast je započela otprilike četiri odsto mosta. Kada pričamo o koncertnoj dvorani, postoji samo idejno rješenje, a poslije idejnog rješenja dolazi ozbiljna priča o izradi projekta, što može koštati desetine, pa i stotine hiljada KM, i grad nema novca za to. Grad u taj projekat ne može ići bez podrške republičkih institucija, kao što je bio plan, one su to obećale i tokom primopredaje gradonačelnik mi je to rekao. Ako to postoji - ja sam za, jer ona je potrebna.