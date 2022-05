Stanivuković zajedno sa maturantima prošetao Banjalukom

BANJALUKA - Prvi čovjek grada Draško Stanivuković zajedno sa maturantima Ekonomske škole prodefilovao je kroz centar Banjaluke.

Stanivuković je bio pratnja jednoj od maturantkinja, a kako je rekao za "Nezavisne", to je bio poziv koji se ne odbija.

"Ovo je moja druga matura. Drago mi je što me je moja pratilja pitala da budem neko ko će danas da hoda sa njom, i to na najljepše veče. To je nešto sto se pamti cijelog života srećan sam i počastvovan što je baš mene izabrala", istako je Stanivuković

Njegova pratilja, Dragana Gligić, maturantkinja Ekonomske škole, je naglasila da je gradonačelnika izabrala zato što već dugo prati njega i njegov rad.

"Draška podrzavam u svemu što radi i želim da ostanem ovdje i da se borim zajedno s njim za bolji život mladih", rekla je Gligićeva dodajući da je ovdje ipak najljepše.

Jedna od maturantkinja Marija Pavić, ističe da joj nije žao što je završila školu, te da će ostati ovdje i nastaviti školovanje.

"Srednjoškolske dane ću pamtiti po prijateljstvu, i upoznavanju prve ljubavi", kazala je Pavićeva.

Maturanti su se poslije fotografisanja u centru grada svečanim defileom uputili ka hotelu "Bosna" gdje će nastaviti proslavu do kasnih večernjih sati.

U ponedjeljak će maturu proslaviti učenici Muzičke škole i banjalučke Gimnazije.