Stanivukoviću preča Banjaluka nego PDP

BANJALUKA – Draško Stanivuković, novoizabrani gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Gradskog odbora PDP u najvećem gradu u Republici Srpskoj, odgovarajući na pitanje da li razmišlja o tome da postane lider PDP u Srpskoj, poručio je da će sa rukovodstvom stranke u narednim danima uraditi analizu lokalnih izbora, te da će nakon toga odlučiti o narednim koracima.

Međutim, poziciju gradonačelnika u ovom trenutku stavio je na prvo mjesto.

"Meni je važno da slijedim jednu filozofiju kojoj vjerujem, a to je da se u dobru ne uzvisim, a u lošim vremenima ne unizim, a to znači da ćemo hladne glave sve da analiziramo. Voditi grad je već velika obaveza, uz vođenje grada realno da šta drugo možete stići, tako da sagledaćemo to, prije svega šta je najbolje za Banjaluku, to je moj prioritet, kao i šta je najbolje za građane. Naravno, vidjećemo šta je najbolje i za političku organizaciju kojoj pripadam. Tako da, poredaćemo prioritete, još je rano da o svemu tome mislim", istakao je Stanivuković.

Dodao je da sada želi da se fokusira na započete projekte u Banjaluci i sva ostala pitanja.

"Dolazi sada i pitanje formiranja Skupštine grada, budžet, rebalans koji nismo imali četiri ili pet mjeseci, da vidimo ko će biti odbornici. Dakle, biće puno posla, ne želim da jurimo nikuda", naveo je gradonačelnik Banjaluke.

Isto tako, rekao je da će sagledati i kakva situacija čeka Republiku Srpsku.

"Da vidimo šta nas tu očekuje po pitanju svega onog što se dešava, i dodatnog narednog suđenja, pritiska na imovinu, nadležnosti, Banjaluka će tu uvijek biti glas razuma. Meni je važno da moja pobjeda ne znači nikom loše, da ne znači osvetu bilo kome, jednakost prema svima, grad bez podjela, grad normalnosti i pristojnosti, grad političke stabilnosti, zagledanost u Srbiju, jačanje institucija Srpske i Grada Banjaluka. Hoću da napravim atmosferu da svaki čovjek koji želi dobro ovom gradu i Republici Srpskoj može da se raduje, da se osjeća sigurno. A o daljim mojim političkim planovima mi je prerano pričati, rekao bih da sa 31. godinom koliko imam dobiti drugi mandat je već preveliki Božji blagoslov i ogromna čast, tako da razmišljati šta još na to možda bih se i stidio pomisliti. Tako da, korak po korak", naglasio je Stanivuković.

