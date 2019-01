Stari most koji povezuje Priječane i Trn u novom ruhu

BANJALUKA - Sanacija mosta na rijeci Vrbas koji povezuje naselja Priječani i Trn je završena te je u subotu zvanično pušten u upotrebu, rekla je Dragana Kovačević, načelnica Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u opštini Laktaši.

"Obnova mosta je završena oko Nove godine, ali se čekalo na njegovo ispitivanje, koje je obavljeno u četvrtak, tako da je most otvoren u subotu", rekla je Kovačevićeva.

Ovaj most je od velikog značaja za stanovnike ova dva naselja, pogotovo za učenike koji žive u Priječanima, a koji su ovaj most koristili da bi kraćim putem došli do OŠ "Desanka Maksimović" u naselju Trn.

Dok je trajala sanacija mosta roditelji učenika morali su da plaćuju po 25 KM mjesečno za prevoz, što znači da su u toku ova četiri mjeseca morali da odvoje 100 KM po učeniku.

Sanja Nikolić iz Priječana, majka dječaka koji ide u školu u Trn, kazala je da je dio djece prvi dan škole u drugom polugodištu otišao organizovanim prevozom, a drugi dio pješke preko mosta.

"Vjerujem da će djeca u školu nastaviti da idu pješke preko mosta, kao što je bio slučaj prije sanacije", rekla je ona.

Dodala je da će roditelji čija djeca u školu nastave da idu organizovanim prevozom za januar, tačnije za devet dana, morati da odvoje po 10 KM za prevoz.

"Vijest da je most pušten u upotrebu mnogo nas je obradovala, jer sam dok je trajala njegova obnova morao ići okolnim putem da bih došao do radnog mjesta", rekao je Goran K., mještanin naselja Priječani.

Saobraćaj na ovom mostu je obustavljen početkom septembra, tačnije početkom školske godine, kada su krenuli pripremni radovi, a zvanični radovi počeli su 19. septembra prošle godine.

"Urađeno je čišćenje mosta od korozije, antikorozivna zaštita i postavljene su metalne talpe. Radove, čija je vrijednost veća od 380.000 KM, izvodila je firma 'Niskogradnja' d.o.o.", kazala je Kovačevićeva.