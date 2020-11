Startala "sedmica", nova linija koja spaja naselja sa UKC RS

BANJALUKA - Nova gradska linija javnog prevoza, koja saobraća preko novoizgrađene saobraćajnice na mjestu nekadašnjeg voćnjaka i spaja više gradskih naselja sa Univerzitetskim kliničkim centrom RS, startala je danas.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve su rekli da nova linija Lauš - Paralela - Centar - Zeleni most nosi oznaku linija broj 7.

"Autobusi na ovoj liniji saobraćaju ulicama Jovanke G. Zmijanjke, Vladike V. Nastića, novoizgrađenom saobraćajnicom ili paralelom, Zelengorskom, zatim Ranka Šipke, kroz centar do novog mosta u Obilićevu i TO 'Bema'. Početno stajalište linije na Laušu je Ulica Jovanke Gajić Zmijanjke, a kod TO 'Bema' se poklapa sa početnim stajalištem linije broj 13", objasnili su u resornom odjeljenju.