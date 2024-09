Stevandić u Kotor Varošu: Odlučićemo izbore za načelnika

KOTOR VAROŠ - Očekujemo da u Kotor Varošu imamo duplo bolji rezultat nego na prošlim izborima i da dođe do promjene. A, to znači da u novoj skupštinskoj većini bude Ujedinjena Srpska i da na izborima za načelnika pobijedi novi načelnik.

To je na predizbornom skupu u Kotor Varošu poručio predsjednik Ujedinjene Srpske dr Nenad Stevandić.

"Uz našu podršku to će se i desiti, jer smatramo da to Kotor Varoš zaslužuje. Naravno da je ova opština bitna za Ujedinjenu Srpsku, jer smo, praveći jaku banjalučku izbornu jedinici, najviše napredovali u Kotor Varošu i Kneževu. Mi želimo da to nastavi da se širi", rekao je Stevandić.

Govoreći o radu Opštinskog odbora Kotor Varoša, Stevandić je rekao da on u svakom izbornom ciklusu ima sve bolji rezultat i da se novim dizanjem rezultata Ujedinjena Srpska etablira kao faktor koji odlučuje.

"Mislim da će taj faktor odlučiti i novog načelnika", izjavio je Stevandić.

Nosilac odborničke liste Vladan Đekanović precizirao je da na izborima US očekuje dva odbornika u Kotor Varošu.

"Obišli smo mjesne zajednice, narod je nezadovoljan vlašću i sigurno je da će naš rezultat biti dobar. Podržavamo kandidata za načelnika iz SNSD-a", rekao je Đekanović.

Nenad Pezerović, kandidat za načelnika Kotor Varoša (SNSD), ocijenio je da su ljudi u ovoj lokalnoj zajednici nezadovoljni sadašnjom vlašću.

"Imamo veliku priliku i sigurno ćemo je iskoristiti. Zahvaljujem Ujedinjenoj Srpskoj što nam je vjetar u leđa, sa ostalim koalicionim partnerima", rekao je Pezerović.

Stevandićeva poruka u Čelincu: Očekujemo promjene i pobjedu

Predsjednik Ujedinjene Srpske, dr Nenad Stevandić, poručio je danas u Čelincu da na izborima očekuje promjene i pobjedu.

U obraćanju na predizbornoj tribini, Stevandić je naglasio da Ujedinjenu Srpsku niko ne može da ucijeni kako će glasati, da ne može niko da je natjera da promijeni mišljenje i ne može da je potkupi.

"Što se toga tiče, Ujedinjena Srpska je stranka broj jedan u Republici Srpskoj, koja niti druge pritišće, niti dozvoljava da nju pritišću u smislu kako će glasati, kako će voditi politiku i kako će odlučivati. Samo slobodni ljudi su garancija slobodne države, a mi predstavljamo pokret slobodnih ljudi", rekao je Stevandić.

Nada se da će ovaj put Ujedinjena Srpska imati više od dva odbornika u Čelincu.

"Ipak smo mi stranka koja više voli broj tri nego broj dva. Utrojičimo to poslije 6. oktobra", poručio je, između ostalog, Stevandić.

