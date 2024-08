Stiže voda u Matiće, Vidoviće, Udovičiće, Grmuše i Damjanoviće

U toku su radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u zaseocima Matići i Vidovići, čime će gradsku vodu dobiti više od 50 domaćinstava u ovom dijelu grada.

Radove na ovoj lokaciji obišao je i gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je tom prilikom pojasnio da će ovaj krak biti uvezan sa podsistemom Zvijezda, što će omogućiti da se na ovaj sistem integriše i postojeći sistem Grmuše-Damjanovići koji se trenutno snabdijeva sa lokalnog sistema.

“Nakon ulaganja u integralni sistem i uspješno završene izgradnje primarnog vodovodnog sistema Goleši – Gornja Piskavica kao temelja za uredno vodosnabdijevanje, nastavili smo izgradnju sekundarne vodovodne mreže u ovom dijelu grada. Radimo krak od spoja na primarni vod pa do rezervoara Grmuše u dužini od oko četiri kilometra, a predviđeno je da se sa njega direktno snabdijevaju potrošači u Matićima, Vidovićima i Udvočićima, što je preko 50 domaćinstava koja će dobiti stabilno vodosnabdijevanje”, istakao je gradonačelnik.

Dodao je da je riječ o radovima ukupne vrijednosti od oko 450.000 KM, dok će sa izgradnjom dodatnih krakova i besplatnim priključcima integralni biti izdvojeno blizu 600.000 KM.

“Uz gradsku vodu koju će mještani ovih zaselaka ukskoro dobiti, Grad će i ovim domaćinstvima obezbijediti besplatne vodovodne priključke čime će svaka porodica uštediti oko 1.000 KM”, rekao je Stanivuković.

Osvrnuvši se na ulaganja u ovaj dio Banjaluke, gradonačelnik je istakao da je za Goleše, Pervan i Čokorska polja izdvojeno oko tri miliona KM za projekte vodosnabdijevanja, a uz to značajna sredstva izdvojena su i za putnu infrastrukturu i rasvjetu.

-Plan nam je da nastavimo izgradnju glavne saobraćajnice od Čokorskih Polja prema Golešima i Pervanu i to smo stavili kao jedan od prioriteta. Uz to blizu smo granta od deset miliona KM iz kojeg ćemo u jednoj godini asfalitirati sve seoske i nekategorisane puteve – najavio je on.

Mještanin Dario Vidović zahvalio je gradonačelniku što je ispunio dato obećanje, i što je našao način da se konačno riješi vodosnabdijevanje ovog dijela grada.

“Mnogi su nam obećavali, ali obećanja nisu ispunili. Prije tri godine gradonačelnik nam je obećao da će nam dovesti vodu, našli su način i sredstva da nam se uradi voda da imamo normalan život”, kazao je Vidović.

