Stojičić: Od naredne školske godine sportsko odjeljenje banjalučke Gimnazije

BANJALUKA - U narednoj školskoj godini u Gimnaziji u Banjaluci biće uveden sportski smjer, koji će se izvoditi prema oglednom nastavnom planu i programu, rekla je ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić.

Stojičićeva je navela da je planirano da ogledni smjer bude smješten u prostorijama Gimnazije, te da je optimalni broj za upis oko 28 učenika, a jedan od uslova za upis je i obavezno članstvo u određenom sportskom klubu ili organizaciji koji su dio sportskih saveza Srpske ili Federacije BiH.

Smatra da je uvođenje ovog smjera opravdano, jer su ankete pokazale da 76 odsto anketiranih učenika izjasnilo da se bavi određenom vrstom sporta.

Stojičićeva je navela da će u Republici Srpskoj ove godine osnovnu školu završiti oko 9.000 učenika, te napomenula da je danas raspisan Јavni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2024/25. godini.

"Učenicima je dostupna i aplikacija 'Vodič kroz zanimanja', koja im omogućava prikaz plana upisa u svakoj srednjoj školi u Republici Srpskoj, pregled ponude zanimanja sa prikazom planiranog broja odjeljenja i učenika za upis, opise svih zanimanja, kao i pregled deficitarnih zanimanja", rekla je Stojičićeva.

Upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2024/2025. godinu planiran je u dva upisna roka i to od 17. do 28. juna i od 1. do 12. jula.

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole koji imaju 60 i više bodova počinje u ponedjeljak, 17. juna, a završava se u utorak, 18. juna, a rezultati upisa biće objavljeni u četvrtak, 20. juna, do 10.00 časova na oglasnoj tabli škole.

Za učenike koji imaju manje od 60 bodova prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 24. juna, a završava se u srijedu, 26. juna, prenosi Srna.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.