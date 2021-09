Studenti Ekonomskog fakulteta oštro kritikuju Stanivukovića

Studenati Ekonomskog fakulteta oštro su u petak kritikovali gradonačelnika Banjaluke u sapštenju za javnost povodom pres konferencije koja je održana u nedjelju ispred zgrade Radio televizije Republike Srpske koje prenosimo u cjelosti:

Gradonačelnik Banje Luke, ali i naš kolega student sa ekonomskog fakulteta, Draško Stanivuković, organizovao je 12. septembra 2021. pres konferenciju. Tom prilikom, više puta je spominjao našu obrazovnu instituciju i njene zaposlene, svaki put u izrazito negativnom kontekstu. Zbog toga imamo potrebu da javnosti prenesemo svoje mišljenje, te stanemo u odbranu časti i ugleda Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, integriteta ove institucije i nezavisnosti visokog obrazovanja i akademske zajednice.

Ne ulazeći u političku, pravnu ili bilo koju drugu dimenziju navoda gradonačelnika Stanivukovića, smatramo da je on, osoba koja već deset godina bezuspješno studira na Ekonomskom fakultetu, posljednji u redu onih koji mogu da napadaju nastavni proces na našem fakultetu. Na pres konferenciji, u napadima na profesore dr Srđana Amidžića i dr Sinišu Kurteša, kaže da isti ,,mogu samo da nauče djecu da kradu” te da nikoga ne bi trebalo da uče. S obzirom na to da kolega Stanivuković nije ni nakon deset godina položio ispite kod pomenutih profesora, na čiji rad u prošlosti nije bilo apsolutno nikakvih pritužbi od strane studenata, smatramo da bi bilo pošteno i akademski ispravno da prvo odsluša i položi nekoliko predmeta koje oni predaju, pa tek onda kritikuje njihov rad. Naprotiv, vjerovatno će kao i drugi studenti za pristup pomenutih profesora i sadržaj njihovih predmeta imati samo pohvalne riječi.

Takođe, izuzetno je nekorektno da svoje kolege studente sa Ekonomskog fakulteta, ljude koji treba da nose budući ekonomski razvoj naše Banje Luke, okarakteriše kao one koji su na fakultetu, kako on tvrdi, naučili da kradu. Da je to notorna neistina, mogu da mu potvrde i njegovi najbliži saradnici i brojne osobe iz njegove političke partije koje jesu, ili su bile, angažovane u nastavi na Ekonomskom fakultetu. Oni bi mu mogli takođe prenijeti bogato znanje iz oblasti ekonomije, jednako kao što su i nama, studentima koji su vrijedno i pošteno radili sve ove godine kako bi postali stručnjaci u svojoj oblasti. Za deset godina koliko je Gradonačelnik student, Ekonomski fkaultet odškolovao je stotine diplomiranih ekonomista za koje smo uvjereni da nisu naučili kako da kradu, već kako da svojim radom doprinose cjelokupnoj zajednici. Posebno nam je drago što su to ljudi sa svih strana političkog spektra, jer Ekonomski fakultet njeguje demokratske vrijednosti i politički pluralizam, nešto o čemu je Gradonačelnik takođe mogao da uči na fakultetu, da je malo više učestvovao u nastavnom procesu koji sada strastveno kritikuje.

Konačno, pozivamo Gradonačelnika da detaljnije objasni svoje tvrdnje o lažnim diplomama koje je iznio na istoj pres konferenciji, umjesto što ih kao i do sada spominje tek kao opšte mjesto u svojim nastupima. Nas, studente koji vrijedno uče i redovno ispunjavaju sve svoje obaveze posebno boli nepravda na tom polju, zasigurno čak i više nego kolegu Stanivukovića koji ne pripada prethodno navedenoj grupi studenata.

Nadamo se da u budućnosti više neće biti ovakvih paušalnih napada na Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, te da će eventualne kritike na nastavni proces dolaziti samo od onih koji su isti i upoznali.

Srdačan pozdrav,

Studenti Ekonomskog fakulteta

