Šukalo: Nije tačno da je probijen rok za održavanje sjednice Skupštine grada

BANJALUKA - Igor Šukalo, sekretar Skupštine grada Banjaluka, koju se obratio umjesto Ljube Ninkovića, predsjednika Skupštine grada Banjaluka, rekao je da je netačna tvrdnja gradonačelnika Draška Stanivukovića je probijen rok za održavanje sjednice Skupštine.

"Sjednica je u toku ove godine održana šest puta, i to čak tri u martu, dok nijedna nije bila u aprilu, ali je jedna održana u maju", rekao je Šukalo.

Kazao je da on ovu inicijativu za održavanje Skupštine grada nije dobio, te pojasnio da isti mogu uputiti predsjednik Skupštine, jedna trećina odbornika te gradonačelnik.

"Ukoliko takav zahtjev pristigne danas, imamo rok od 15 dana da predsjednik skupštine zakaže kolegijum, koji će utvrditi datum sjednice", rekao je Šukalo.

Kako kaže, još jedna dilema postoji oko održavanje sjednice, jer se pojavio jedan dopis Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS u kojem stoji da ovlašteni potpisnici ne mogu da pripreme nacrte akata koji idu na sjednicu Skupštine grasa nakon što ih gradonačelnik predloži.

"To je situacija iz koje trebamo izaći, a to je pitanje o kojem trebamo da razgovaramo u narednim danima", rekao je on.